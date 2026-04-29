Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi weitet ihren Warnstreik bei der Deutschen Telekom aus. Am Donnerstag sollen auch Telekom-Mitarbeiter in Hessen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Baden-WÃ¼rttemberg und Bayern die Arbeit niederlegen.
Am Mittwoch waren Standorte in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und ThÃ¼ringen betroffen, wÃ¤hrend am Vortag der Norden und Nordosten Deutschlands bestreikt wurde. "Aufgrund der Warnstreiks kann es zu schlechterer Erreichbarkeit, VerzÃ¶gerungen im technischen Kundenservice und im Glasfaserausbau sowie zu Terminabsagen bei Kundenterminen kommen", teilte Verdi am Mittwochabend mit. EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r Kunden der Telekom lieÃŸen sich "nicht vermeiden."
Der Grund: Die Arbeitgeber seien "bislang Ã¼berhaupt nicht auf unsere Forderungen eingegangen und haben kein Angebot eingebracht". Verdi fordert in der diesjÃ¤hrigen Tarifrunde bei der Deutschen Telekom ein Gehaltsplus in HÃ¶he von 6,6 Prozent, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwÃ¶lf Monaten. ZusÃ¤tzlich will die Gewerkschaft die EinfÃ¼hrung eines "Verdi-Mitgliederbonus" in HÃ¶he von 660 Euro im Jahr durchsetzen.
Technologie
Verdi weitet Streik bei der Telekom aus
- dts - 29. April 2026, 19:13 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi weitet ihren Warnstreik bei der Deutschen Telekom aus. Am Donnerstag sollen auch Telekom-Mitarbeiter in Hessen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Baden-WÃ¼rttemberg und Bayern die Arbeit niederlegen.
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