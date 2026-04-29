Knapp ein Jahr nach dem Antritt der Bundesregierung empfinden die BundesbÃ¼rger die schwarz-rote Koalition laut einer Umfrage als noch unharmonischer als die zerbrochene Ampel-Regierung. In einer reprÃ¤sentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey fÃ¼r den Nachrichtensender Welt TV gaben nur 20 Prozent der Befragten an, die aktuelle schwarz-rote Koalition fÃ¼r "harmonischer und geschlossener" als die Ampel zu halten.
Die zerbrochene Koalition aus SPD, GrÃ¼nen und FDP kommt im direkten Vergleich etwas besser weg â€“ wenn auch nur unwesentlich: 22 Prozent der Befragten finden, die Ampel sei im RÃ¼ckblick sogar harmonischer gewesen als die amtierende Regierung. 43 Prozent der Befragten halten den Harmoniezustand beider Koalitionen fÃ¼r vergleichbar.Â
Im September vergangenen Jahres hatten die Deutschen die gleichlautende Frage noch ganz anders beantwortet: Damals empfanden im direkten Vergleich 39 Prozent der Befragten die Merz-Regierung als harmonischer, nur zehn Prozent die Ampel.Â Â
Bei der Erhebung fÃ¼r den Fernsehsender Welt TV befragte das MeinungsforschungsinstitutÂ Civey 2500 reprÃ¤sentativ ausgewÃ¤hlte BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger online zwischen dem 28. und dem 29. April. Es flossen ausschlieÃŸlich Antworten von registrierten und verifizierten Nutzern ein.Â CiveyÂ korrigiert Verzerrungen den Angaben zufolge durch ein mehrstufiges Gewichtungsverfahren.
Politik
Umfrage: Deutsche halten Merz-Regierung fÃ¼r weniger harmonisch als die Ampel
- AFP - 29. April 2026, 19:09 Uhr
Knapp ein Jahr nach dem Antritt der Bundesregierung empfinden die BundesbÃ¼rger die schwarz-rote Koalition laut einer Umfrage als noch unharmonischer als die zerbrochene Ampel-Regierung.
Knapp ein Jahr nach dem Antritt der Bundesregierung empfinden die BundesbÃ¼rger die schwarz-rote Koalition laut einer Umfrage als noch unharmonischer als die zerbrochene Ampel-Regierung. In einer reprÃ¤sentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey fÃ¼r den Nachrichtensender Welt TV gaben nur 20 Prozent der Befragten an, die aktuelle schwarz-rote Koalition fÃ¼r "harmonischer und geschlossener" als die Ampel zu halten.
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