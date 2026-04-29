Umfrage: Deutsche halten Merz-Regierung fÃ¼r weniger harmonisch als die Ampel

Kanzler Merz (l.) und Vizekanzler Klingbeil

Knapp ein Jahr nach dem Antritt der Bundesregierung empfinden die BundesbÃ¼rger die schwarz-rote Koalition laut einer Umfrage als noch unharmonischer als die zerbrochene Ampel-Regierung.

Knapp ein Jahr nach dem Antritt der Bundesregierung empfinden die BundesbÃ¼rger die schwarz-rote Koalition laut einer Umfrage als noch unharmonischer als die zerbrochene Ampel-Regierung. In einer reprÃ¤sentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey fÃ¼r den Nachrichtensender Welt TV gaben nur 20 Prozent der Befragten an, die aktuelle schwarz-rote Koalition fÃ¼r "harmonischer und geschlossener" als die Ampel zu halten.



Die zerbrochene Koalition aus SPD, GrÃ¼nen und FDP kommt im direkten Vergleich etwas besser weg â€“ wenn auch nur unwesentlich: 22 Prozent der Befragten finden, die Ampel sei im RÃ¼ckblick sogar harmonischer gewesen als die amtierende Regierung. 43 Prozent der Befragten halten den Harmoniezustand beider Koalitionen fÃ¼r vergleichbar.Â



Im September vergangenen Jahres hatten die Deutschen die gleichlautende Frage noch ganz anders beantwortet: Damals empfanden im direkten Vergleich 39 Prozent der Befragten die Merz-Regierung als harmonischer, nur zehn Prozent die Ampel.Â Â



Bei der Erhebung fÃ¼r den Fernsehsender Welt TV befragte das MeinungsforschungsinstitutÂ Civey 2500 reprÃ¤sentativ ausgewÃ¤hlte BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger online zwischen dem 28. und dem 29. April. Es flossen ausschlieÃŸlich Antworten von registrierten und verifizierten Nutzern ein.Â CiveyÂ korrigiert Verzerrungen den Angaben zufolge durch ein mehrstufiges Gewichtungsverfahren.