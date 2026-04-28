Verdi weitet Warnstreiks bei der Telekom aus

Deutsche Telekom (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Verdi will ihre am Dienstag im Norden und Osten Deutschlands begonnenen Warnstreiks am Mittwoch auf weitere Gebiete ausweiten. FÃ¼r Mittwoch sehen die Planungen vor, den Warnstreik in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThÃ¼ringen durchzufÃ¼hren, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft am Dienstag mit.



"Aufgrund der Warnstreiks kann es zu schlechterer Erreichbarkeit, VerzÃ¶gerungen im technischen Kundenservice und im Glasfaserausbau sowie zu Terminabsagen bei Kundenterminen kommen", sagte Verdi-Arbeitskampfleiter Pascal RÃ¶ckert. Gewisse EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r Kunden der Telekom lieÃŸen sich nicht vermeiden. "Uns geht es aber in erster Linie darum, ein Signal an die Arbeitgeber zu senden, in den Tarifverhandlungen ein verhandlungsfÃ¤higes Angebot vorzulegen."



Die Arbeitgeber seien bislang Ã¼berhaupt nicht auf die Forderungen der Gewerkschaft eingegangen. "Deshalb bauen nun die BeschÃ¤ftigten mit Warnstreiks Druck auf die Arbeitgeber auf", so RÃ¶ckert weiter. Die Arbeitgeber seien gut beraten, die Forderungen der BeschÃ¤ftigten ernst zu nehmen.



Verdi fordert in der diesjÃ¤hrigen Tarifrunde Deutsche Telekom eine Entgeltsteigerung in HÃ¶he von 6,6 Prozent, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwÃ¶lf Monaten. ZusÃ¤tzlich fordert Verdi die EinfÃ¼hrung eines Verdi-Mitgliederbonus in HÃ¶he von 660 Euro im Jahr. Die AusbildungsvergÃ¼tungen sowie die Entgelte der dual Studierenden sollen um monatlich 120 Euro erhÃ¶ht werden. FÃ¼r diese fordert Verdi einen zusÃ¤tzlichen Mitgliederbonus in HÃ¶he von 240 Euro im Jahr.



Die dritte Tarifverhandlungsrunde ist fÃ¼r den 11. und 12. Mai angesetzt.

