EinsatzkrÃ¤fte haben in einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen drei junge Menschen bewusstlos gefunden. Eine 13-JÃ¤hrige, ein 18-JÃ¤hriger und ein 21-JÃ¤hriger wurden mit lebensgefÃ¤hrlichen Verletzungen in KrankenhÃ¤user gebracht, wie die Polizei in Iserlohn am Dienstag mitteilte. Ihr Zustand verbesserte sich demnach spÃ¤ter, Lebensgefahr bestand nicht mehr.
Das MÃ¤dchen und die jungen MÃ¤nner hatten am Montag mÃ¶glicherweise unbekannte Substanzen eingenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Anfangsverdachts der gefÃ¤hrlichen KÃ¶rperverletzung in drei FÃ¤llen auf.
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Drei junge Menschen bewusstlos in Wohnung in Nordrhein-Westfalen entdeckt
- AFP - 28. April 2026, 12:15 Uhr
EinsatzkrÃ¤fte haben in einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen drei junge Menschen bewusstlos gefunden. Eine 13-JÃ¤hrige, ein 18-JÃ¤hriger und ein 21-JÃ¤hriger wurden in KrankenhÃ¤user gebracht. Ihr Zustand besserte sich allmÃ¤hlich.
EinsatzkrÃ¤fte haben in einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen drei junge Menschen bewusstlos gefunden. Eine 13-JÃ¤hrige, ein 18-JÃ¤hriger und ein 21-JÃ¤hriger wurden mit lebensgefÃ¤hrlichen Verletzungen in KrankenhÃ¤user gebracht, wie die Polizei in Iserlohn am Dienstag mitteilte. Ihr Zustand verbesserte sich demnach spÃ¤ter, Lebensgefahr bestand nicht mehr.
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