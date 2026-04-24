Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands grÃ¶ÃŸte Tankstellenkette Aral hat eine rasche BerÃ¼cksichtigung des sogenannten "Tankrabatts" bei den Preisen an den ZapfsÃ¤ulen zugesagt.
Aral werde "diese Entlastung am Tag des Inkrafttretens selbstverstÃ¤ndlich unverzÃ¼glich und vollumfÃ¤nglich" an die Kunden weitergegeben, teilte der Tankstellen-MarktfÃ¼hrer am Freitag der in Essen erscheinenden "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" mit.
Der Bundestag hatte am Freitag den "Tankrabatt" beschlossen. Der Bundesrat hatte im Anschluss in einer Sondersitzung dem Vorhaben grÃ¼nes Licht gegeben.
Die EnergiesteuersÃ¤tze sollen demnach fÃ¼r Diesel und Benzin ab dem 1. Mai fÃ¼r zwei Monate um jeweils 14,04 Cent je Liter reduziert werden. EinschlieÃŸlich des darauf anfallenden Umsatzsteueranteils ergebe sich daraus eine Entlastung von bis zu 17 Cent brutto pro Liter, heiÃŸt es in der BegrÃ¼ndung des Gesetzentwurfs der Regierungskoalition. Auf diese Weise wÃ¼rden Verbraucher sowie Unternehmen bei den Kraftstoffpreisen um rund 1,6 Milliarden Euro entlastet.
Ziel des Gesetzes sei es, den Preisschock bei den Spritpreisen kurzfristig zu dÃ¤mpfen. Aufgrund des Iran-Krieges seien die Energiepreise, insbesondere die RohÃ¶lpreise, stark gestiegen, argumentiert Schwarz-Rot. Dies kÃ¶nne die Konsumnachfrage verringern. AuÃŸerdem werde die wirtschaftliche Entwicklung durch die Unsicherheit und sinkende Zuversicht belastet.
Finanzen
Aral sagt Weitergabe von "Tankrabatt" zu
- dts - 24. April 2026, 16:02 Uhr
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Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands grÃ¶ÃŸte Tankstellenkette Aral hat eine rasche BerÃ¼cksichtigung des sogenannten "Tankrabatts" bei den Preisen an den ZapfsÃ¤ulen zugesagt.
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