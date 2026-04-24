Mehrere hundert Kilogramm Kokain geschmuggelt: Mehr als fÃ¼nf Jahre Haft in Hamburg

Kokainpaket

In Hamburg sind zwei MÃ¤nner wegen der Beteiligung an einem Schmuggel von mehreren hundert Kilogramm Kokain zu je fÃ¼nfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatten die Drogen von einem Schiff im Hafen geholt.

In Hamburg sind zwei MÃ¤nner wegen der Beteiligung an einem Schmuggel von mehreren hundert Kilogramm Kokain zu je fÃ¼nfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht der Hansestadt sprach sie nach Angaben eines Sprechers am Freitag wegen Beihilfe zu unerlaubtem Rauschgifthandel schuldig. Sie sollten demnach im Auftrag von HintermÃ¤nnern Sporttaschen mit Kokain auf einem Schiff im Hamburger Hafen abholen.



Laut Anklage ging es um eine Gesamtmenge von mutmaÃŸlich bis zu 940 Kilogramm. Demnach hatten die als Hafenarbeiter getarnten MÃ¤nner im September vorigen Jahres zunÃ¤chst 468 KokainblÃ¶cke in ihrem Auto verstaut und zu einem Ãœbergabeort gefahren. Bei einer zweiten Tour wurden sie mit weiteren 472 KokainblÃ¶cken im Fahrzeug festgenommen, nachdem sie ein Mitarbeiter am Verlassen des Hafens gehindert hatte.



Der Staatsanwaltschaft zufolge war das Kokain in einem Hohlraum an Bord des Schiffs versteckt und wurde den MÃ¤nnern mutmaÃŸlich von eingeweihten Besatzungsmitgliedern Ã¼bergeben. Strafmildernd wertete das Gericht demnach, dass die Beschuldigten aus einer finanziellen Notlage heraus handelten und umfassend gestanden.



Die Staatsanwaltschaft forderte Freiheitsstrafen von sechseinhalb und sieben Jahren, die Â Verteidigung plÃ¤dierte auf hÃ¶chstens fÃ¼nf Jahre Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig.