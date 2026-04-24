In Hamburg sind zwei MÃ¤nner wegen der Beteiligung an einem Schmuggel von mehreren hundert Kilogramm Kokain zu je fÃ¼nfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht der Hansestadt sprach sie nach Angaben eines Sprechers am Freitag wegen Beihilfe zu unerlaubtem Rauschgifthandel schuldig. Sie sollten demnach im Auftrag von HintermÃ¤nnern Sporttaschen mit Kokain auf einem Schiff im Hamburger Hafen abholen.
Laut Anklage ging es um eine Gesamtmenge von mutmaÃŸlich bis zu 940 Kilogramm. Demnach hatten die als Hafenarbeiter getarnten MÃ¤nner im September vorigen Jahres zunÃ¤chst 468 KokainblÃ¶cke in ihrem Auto verstaut und zu einem Ãœbergabeort gefahren. Bei einer zweiten Tour wurden sie mit weiteren 472 KokainblÃ¶cken im Fahrzeug festgenommen, nachdem sie ein Mitarbeiter am Verlassen des Hafens gehindert hatte.
Der Staatsanwaltschaft zufolge war das Kokain in einem Hohlraum an Bord des Schiffs versteckt und wurde den MÃ¤nnern mutmaÃŸlich von eingeweihten Besatzungsmitgliedern Ã¼bergeben. Strafmildernd wertete das Gericht demnach, dass die Beschuldigten aus einer finanziellen Notlage heraus handelten und umfassend gestanden.
Die Staatsanwaltschaft forderte Freiheitsstrafen von sechseinhalb und sieben Jahren, die Â Verteidigung plÃ¤dierte auf hÃ¶chstens fÃ¼nf Jahre Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig.
Brennpunkte
Mehrere hundert Kilogramm Kokain geschmuggelt: Mehr als fÃ¼nf Jahre Haft in Hamburg
- AFP - 24. April 2026, 16:52 Uhr
In Hamburg sind zwei MÃ¤nner wegen der Beteiligung an einem Schmuggel von mehreren hundert Kilogramm Kokain zu je fÃ¼nfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatten die Drogen von einem Schiff im Hafen geholt.
In Hamburg sind zwei MÃ¤nner wegen der Beteiligung an einem Schmuggel von mehreren hundert Kilogramm Kokain zu je fÃ¼nfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht der Hansestadt sprach sie nach Angaben eines Sprechers am Freitag wegen Beihilfe zu unerlaubtem Rauschgifthandel schuldig. Sie sollten demnach im Auftrag von HintermÃ¤nnern Sporttaschen mit Kokain auf einem Schiff im Hamburger Hafen abholen.
Weitere Meldungen
Trotz der VerlÃ¤ngerung der Feuerpause fÃ¼r den Libanon haben Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz ihre gegenseitigen Angriffe am Freitag fortgesetzt. WÃ¤hrend beiMehr
Weil er seine frÃ¼here Freundin mit einer Weinflasche erschlug, ist ein Mann in Hamburg zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht der Hansestadt sprach ihn am FreitagMehr
Wegen der Angriffswelle auf Nutzer des Messengerdienstes Signal aus Politik, BehÃ¶rden und Medien ermittelt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Es gehe um den Anfangsverdacht derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Dirk Wiese, erster parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Bundestagsfraktion, hÃ¤lt trotz Absage der EU an dem Plan einer ÃœbergewinnsteuerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrat hat dem vom Bundestag beschlossenen "Tankrabatt" grÃ¼nes Licht gegeben. Die LÃ¤nderkammer verzichtete am Freitag in Berlin in einerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die Verabschiedung des sogenannten "Tankrabatts" gelobt. Dieser ein "wichtiges Signal" an dieMehr