Banaszak kritisiert Krisenmanagement des Kanzlers

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak hat das Krisenmanagement von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) deutlich kritisiert.
Merz wiederhole einen Fehler von Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), indem er sich den BÃ¼rgern nicht wirklich erklÃ¤re, "indem er ihnen auch nicht darstellt, wie die Lage eigentlich gerade ist", sagte er dem "Interview der Woche" der ARD. Seit Ausbruch des Iran-Krieges habe es keine Grundsatzrede des Kanzlers gegeben. Das sei ein zentrales FÃ¼hrungsdefizit in der grÃ¶ÃŸten Energiekrise der letzten Jahrzehnte. Die Regierung vermittle weder die Ernsthaftigkeit der Lage noch die notwendigen MaÃŸnahmen. "Er hat ja Angst vor den BÃ¼rgern, ihnen diese Botschaft mitzugeben", sagte der GrÃ¼nen-Chef.
Banaszak kritisierte das Krisenmanagement der Bundesregierung insgesamt. Er stellt die aktuelle Politik von Schwarz-Rot dem Vorgehen der Ampel nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gegenÃ¼ber. Damals habe die Regierung versucht, kurzfristige MaÃŸnahmen und langfristige Strategie zu verbinden.
Heute sieht er genau dieses Zusammenspiel nicht mehr. "Das Einzige, worauf man sich schon real verstÃ¤ndigen konnte, ist ein Tankrabatt. Also die MaÃŸnahme, von der man aus der letzten Regierungszeit weiÃŸ, das war die am wenigsten zielgenaue, die am wenigsten gebracht hat", so Banaszak. Die Regierung reagiere zu einseitig und ohne klare Perspektive.
Mit Blick auf die eigene Partei zeigt sich Banaszak vorsichtig optimistisch. Man habe die Talsohle durchschritten. Zugleich sieht er die Notwendigkeit, Vertrauen zurÃ¼ckzugewinnen. Die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern seien eine gemeinschaftliche Aufgabe der Partei. Um dort zu bestehen, setzt Banaszak auf eine breite UnterstÃ¼tzung aus der Parteispitze und aus westdeutschen LandesverbÃ¤nden. "Ich glaub, das wird der grÃ¶ÃŸte Wahlkampf, den wir jeweils in diesen beiden LÃ¤ndern je gemacht haben", sagte er. Der Partei-Chef gibt sich zuversichtlich, dass der Wiedereinzug in beide Landtage gelingt.
Wirtschaft
Banaszak kritisiert Krisenmanagement des Kanzlers
- dts - 24. April 2026, 16:57 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak hat das Krisenmanagement von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) deutlich kritisiert.
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