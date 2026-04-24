Der Luxuswagenhersteller Porsche hat angekÃ¼ndigt, aus dem Joint Venture fÃ¼r die Luxusmarke Bugatti mit dem kroatischen Hersteller Rimac auszusteigen. Der Konzern werde seine Anteile an Bugatti Rimac an "ein Erwerber-Konsortium unter der FÃ¼hrung von HOF Capital, einer in New York ansÃ¤ssigen Investmentfirma", verkaufen, erklÃ¤rte Porsche am Freitag. Zu den finanziellen Verabredungen machte das Unternehmen keine Angaben.
Die Volkswagen-Tochter hatte im Jahr 2021 ihre Luxus-Marke Bugatti in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Rimac abgegeben. Bislang hÃ¤lt Porsche noch 45 Prozent an diesem Unternehmen, 55 Prozent hÃ¤lt Rimac. Mit der GrÃ¼ndung habe Porsche "erfolgreich den Grundstein fÃ¼r Bugattis Zukunft gelegt", erklÃ¤rte Porsche-Chef Michael Leiters. "Mit dem Verkauf unseres Anteils zeigen wir, dass wir Porsche auf das KerngeschÃ¤ft konzentrieren werden."
2018 war Porsche auÃŸerdem auch bei Rimac selbst eingestiegen und hÃ¤lt bis dato noch Anteile in HÃ¶he von 20,6 Prozent. Diese wÃ¼rden ebenfalls verkauft, kÃ¼ndigte das Unternehmen an.
Der deutsche Luxusautobauer ist in den vergangenen Jahren in schwierige Fahrwasser geraten. Hohe Investitionen in die Entwicklung von E-Autos zahlten sich hÃ¤ufig nicht aus, zudem leidet der Hersteller besonders stark unter den von US-PrÃ¤sident Donald Trump verhÃ¤ngten ZÃ¶llen. Auch das China-GeschÃ¤ft schwÃ¤chelt.
Wirtschaft
Porsche steigt aus Bugatti-Joint-Venture mit kroatischem Hersteller Rimac aus
- AFP - 24. April 2026, 15:24 Uhr
Der Luxuswagenhersteller Porsche hat angekÃ¼ndigt, aus dem Joint Venture fÃ¼r die Luxusmarke Bugatti mit dem kroatischen Hersteller Rimac auszusteigen. Zu den finanziellen Verabredungen machte das Unternehmen keine Angaben.
Der Luxuswagenhersteller Porsche hat angekÃ¼ndigt, aus dem Joint Venture fÃ¼r die Luxusmarke Bugatti mit dem kroatischen Hersteller Rimac auszusteigen. Der Konzern werde seine Anteile an Bugatti Rimac an "ein Erwerber-Konsortium unter der FÃ¼hrung von HOF Capital, einer in New York ansÃ¤ssigen Investmentfirma", verkaufen, erklÃ¤rte Porsche am Freitag. Zu den finanziellen Verabredungen machte das Unternehmen keine Angaben.
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