Der Bundestag hat am Freitag grÃ¼nes Licht fÃ¼r die sogenannte EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1000 Euro gegeben. Die Abgeordneten beschlossen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen eine entsprechende GesetzesÃ¤nderung, mit der Unternehmen die MÃ¶glichkeit erhalten, ihren BeschÃ¤ftigten eine steuer- und abgabenfreie PrÃ¤mie von 1000 Euro zu zahlen. Dagegen stimmten AfD und Linke, die GrÃ¼nen enthielten sich.
Die Zahlung soll bis zum 30. Juni 2027 mÃ¶glich sein. Hintergrund dieser nach dem ersten Vorschlag verlÃ¤ngerten Frist ist Kritik vieler Arbeitgeber, die sich in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation kurzfristig nicht in der Lage sehen, die PrÃ¤mie zu zahlen.
"Die Situation, in der sich viele Industrieunternehmen aktuell befinden, scheint in den Regierungsparteien noch nicht angekommen zu sein", erklÃ¤rte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) nach der Abstimmung. Eine Entlastung der BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger dÃ¼rfe "nicht ausschlieÃŸlich auf die Unternehmen abgewÃ¤lzt werden".
Der fÃ¼r die GesetzesÃ¤nderung noch nÃ¶tige Bundesratsbeschluss soll bei der nÃ¤chsten regulÃ¤ren Sitzung der LÃ¤nderkammer am 8. Mai folgen. Auch aus den LÃ¤ndern ertÃ¶nte bereits Kritik an der PrÃ¤mie, etwa aus Bayern und Sachsen-Anhalt.
ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) sagte FreitagfrÃ¼h den Sendern von RTL und ntv, die 1000-Euro-PrÃ¤mie "treffe auf eine Lebenswirklichkeit, gerade bei den MittelstÃ¤ndlern und Handwerkern in ThÃ¼ringen, die einfach nicht leistbar ist". Voigt zufolge wird es die PrÃ¤mie fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten der LÃ¤nder im Ã¶ffentlichen Dienst nicht geben.
Wirtschaft
Bundestag stimmt fÃ¼r 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie
- AFP - 24. April 2026, 11:23 Uhr
Der Bundestag hat grÃ¼nes Licht fÃ¼r die sogenannte EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1000 Euro gegeben. ie Abgeordneten beschlossen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen eine entsprechende GesetzesÃ¤nderung.
Der Bundestag hat am Freitag grÃ¼nes Licht fÃ¼r die sogenannte EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1000 Euro gegeben. Die Abgeordneten beschlossen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen eine entsprechende GesetzesÃ¤nderung, mit der Unternehmen die MÃ¶glichkeit erhalten, ihren BeschÃ¤ftigten eine steuer- und abgabenfreie PrÃ¤mie von 1000 Euro zu zahlen. Dagegen stimmten AfD und Linke, die GrÃ¼nen enthielten sich.
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