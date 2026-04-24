Kosovo: Lange Haftstrafen gegen serbische Separatisten nach Aufstand von 2023

Polizisten vor dem GerichtsgebÃ¤ude

Im Kosovo sind drei serbische Separatisten nach einem tÃ¶dlichen Aufstand wegen Terrorismus zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Zu der schwersten Eskalation seit Jahren im Nordkosovo war es Ende September 2023 gekommen.

Im Kosovo sind drei serbische Separatisten nach einem tÃ¶dlichen Aufstand im Jahr 2023 wegen Terrorismus zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in der kosovarischen Hauptstadt Pristina verhÃ¤ngte am Freitag gegen zwei MÃ¤nner lebenslange Haftstrafen, ein dritter Angeklagter wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt. "Es hat sich bestÃ¤tigt, dass sie versuchten, den Norden des Kosovo abzuspalten und mit Serbien zu vereinen", sagte der Vorsitzende des dreikÃ¶pfigen Richtergremiums, Ngadhnjim Arrni, in der UrteilsbegrÃ¼ndung.



Zu der schwersten Eskalation seit Jahren im Nordkosovo war es Ende September 2023 gekommen. Rund 30 Bewaffnete Ã¼berfielen eine kosovarische Polizei-Patrouille, ein Polizist wurde getÃ¶tet.Â SpÃ¤ter verschanzten sich die MÃ¤nner in einem orthodoxen Kloster im Dorf Banjska. Drei bewaffnete Serben wurden bei Schusswechseln mit der Polizei getÃ¶tet.Â



Die Interims-PrÃ¤sidentin des Kosovo, Albulena Haxhiu, nannte das Urteil in Online-Plattformen "einen Beweis, dass der Angriff auf die Polizei des Kosovo, auf die verfassungsmÃ¤ÃŸige Ordnung und auf die Sicherheit unseres Landes nicht ungestraft bleibt." Die Regierung in Belgrad bezeichnete die Strafen dagegen als "drakonisch" und warf dem Gericht vor, sich politischem Druck des "anti-serbischen Regimes in Pristina" gebeugt zu haben.



Die Anklage hatte lebenslange Haftstrafen fÃ¼r alle Angeklagten gefordert, die Verteidigung plÃ¤dierte auf Freispruch, da es ihrer Ansicht nach keine Beweise fÃ¼r die Verwicklung der MÃ¤nner in den Angriff gab. Insgesamt waren 45 Serben angeklagt, indes wurde nur drei von ihnen der Prozess gemacht.



Einem Antrag der Anklage, die Ã¼brigen Angeklagten in Abwesenheit zu verurteilen, wurde nicht stattgegeben. Es wird vermutet, dass sie sich in Serbien befinden, gegen sie liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Unter ihnen ist auch der mutmaÃŸliche Drahtzieher des Angriffs, Milan Radoicic. Die BehÃ¶rden im Kosovo fordern seit langem seine Auslieferung.



Der ehemalige Vizevorsitzende der grÃ¶ÃŸten serbischen Partei des Kosovo "Serbische Liste" war nach dem Angriff kurzzeitig von den serbischen BehÃ¶rden festgenommen und spÃ¤ter wieder auf freien FuÃŸ gesetzt worden. Radoicic rÃ¤umte spÃ¤ter ein, die Gruppe der Bewaffneten wÃ¤hrend des Angriffs angefÃ¼hrt zu haben - bestand aber darauf, allein und ohne UnterstÃ¼tzung oder Einwilligung der serbischen Regierung gehandelt zu haben.



Das Kosovo hatte im Jahr 2008 seine UnabhÃ¤ngigkeit von Serbien erklÃ¤rt, wird aber von Belgrad bis heute als abtrÃ¼nniges Gebiet betrachtet.