Kaiserslautern/DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Fortuna DÃ¼sseldorf hat zum Auftakt des 31. Spieltags der 2. Bundesliga gegen Dynamo Dresden mit 3:1 gewonnen, wÃ¤hrend Eintracht Braunschweig beim 1. FC Kaiserslautern einen 2:0-AuswÃ¤rtssieg eingefahren hat.
In DÃ¼sseldorf legte die Fortuna frÃ¼h den Grundstein fÃ¼r den Erfolg: Cedric Itten traf in der 11. Minute zum 1:0, ehe Emmanuel Iyoha in der 17. Minute auf 2:0 erhÃ¶hte. Lange blieb es bei dieser FÃ¼hrung, bevor Luca Raimund in der 58. Minute den dritten Treffer nachlegte. Dresden gelang erst spÃ¤t Ergebniskosmetik durch Jakob Lemmer, der in der 90. Minute zum 1:3-Endstand traf.
Die RheinlÃ¤nder Ã¼berzeugten vor allem durch Effizienz und eine stabile Defensive, wÃ¤hrend Dresden trotz phasenweiser Spielkontrolle zu selten zwingend vor dem Tor wurde.
Parallel dazu sicherte sich Braunschweig auf dem Betzenberg drei wichtige Punkte. Faride Alidou brachte die GÃ¤ste in der 14. Minute in FÃ¼hrung. In der zweiten Halbzeit sorgte Erencan Yardimci mit seinem Treffer in der 72. Minute fÃ¼r die Entscheidung zum 2:0.
Kaiserslautern hatte zwar mehr Ballbesitz und suchte vor allem Ã¼ber Flanken den Weg nach vorne, blieb jedoch insgesamt zu harmlos. Braunschweig verteidigte konsequent und nutzte seine wenigen Chancen konsequent aus.
Sport
2. Bundesliga: DÃ¼sseldorf und Braunschweig punkten im Kellerkampf
- dts - 24. April 2026, 20:33 Uhr
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Kaiserslautern/DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Fortuna DÃ¼sseldorf hat zum Auftakt des 31. Spieltags der 2. Bundesliga gegen Dynamo Dresden mit 3:1 gewonnen, wÃ¤hrend Eintracht Braunschweig beim 1. FC Kaiserslautern einen 2:0-AuswÃ¤rtssieg eingefahren hat.
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