Bundesliga: RB Leipzig schlÃ¤gt Union Berlin

RB Leipzig - Union Berlin am 24.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - RB Leipzig hat sich zum Auftakt des 31. Spieltag der Bundesliga mit 3:1 gegen 1. FC Union Berlin durchgesetzt und dabei frÃ¼h die Weichen auf Sieg gestellt.



Die Leipziger bestimmten die Partie von Beginn an und gingen in der 22. Minute durch Max FinkgrÃ¤fe in FÃ¼hrung, der einen Abpraller aus der Distanz verwertete. Nur drei Minuten spÃ¤ter erhÃ¶hte Romulo (25.) nach einem Fehler in der Berliner Defensive auf 2:0.



Auch nach der Pause blieb das Heimteam Ã¼berlegen: Ridle Baku traf in der 63. Minute zum 3:0. Union gelang in der Schlussphase zumindest noch der Ehrentreffer. Danilho Doekhi verkÃ¼rzte in der 78. Minute per Kopf nach einer Ecke auf 1:3.



Weitere Chancen blieben auf beiden Seiten ungenutzt, sodass es beim klaren Erfolg fÃ¼r Leipzig blieb. WÃ¤hrend Leipzig mit dem Sieg seine Ambitionen auf einen Champions-League-Platz untermauerte, verpasste Union wichtige Punkte im Kampf um eine stabile Platzierung im Tabellenmittelfeld.

