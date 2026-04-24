Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - RB Leipzig hat sich zum Auftakt des 31. Spieltag der Bundesliga mit 3:1 gegen 1. FC Union Berlin durchgesetzt und dabei frÃ¼h die Weichen auf Sieg gestellt.
Die Leipziger bestimmten die Partie von Beginn an und gingen in der 22. Minute durch Max FinkgrÃ¤fe in FÃ¼hrung, der einen Abpraller aus der Distanz verwertete. Nur drei Minuten spÃ¤ter erhÃ¶hte Romulo (25.) nach einem Fehler in der Berliner Defensive auf 2:0.
Auch nach der Pause blieb das Heimteam Ã¼berlegen: Ridle Baku traf in der 63. Minute zum 3:0. Union gelang in der Schlussphase zumindest noch der Ehrentreffer. Danilho Doekhi verkÃ¼rzte in der 78. Minute per Kopf nach einer Ecke auf 1:3.
Weitere Chancen blieben auf beiden Seiten ungenutzt, sodass es beim klaren Erfolg fÃ¼r Leipzig blieb. WÃ¤hrend Leipzig mit dem Sieg seine Ambitionen auf einen Champions-League-Platz untermauerte, verpasste Union wichtige Punkte im Kampf um eine stabile Platzierung im Tabellenmittelfeld.
Sport
Bundesliga: RB Leipzig schlÃ¤gt Union Berlin
- dts - 24. April 2026, 22:33 Uhr
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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - RB Leipzig hat sich zum Auftakt des 31. Spieltag der Bundesliga mit 3:1 gegen 1. FC Union Berlin durchgesetzt und dabei frÃ¼h die Weichen auf Sieg gestellt.
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