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Pistorius kÃ¼ndigt Verlegung von Minensucher ins Mittelmeer an

  • dts - 25. April 2026
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Boris Pistorius am 22.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat zur Vorbereitung eines mÃ¶glichen Einsatzes in der StraÃŸe von Hormus die Verlegung von deutschen Marine-Einheiten ins Mittelmeer angekÃ¼ndigt. "Wir werden einen Minensucher ins Mittelmeer verlegen und ihm ein FÃ¼hrungs- und Versorgungsschiff zur Seite stellen", sagte Pistorius der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Damit wir in der StraÃŸe von Hormus unterstÃ¼tzen kÃ¶nnen, werden wir das Engagement an anderer Stelle temporÃ¤r sinnvoll und mit den Partnern abgestimmt reduzieren."

Ein Einsatz in der Region sei nur mÃ¶glich, wenn man ein Mandat des Deutschen Bundestags habe, erklÃ¤rte der Minister. "Um Zeit zu sparen, haben wir uns entschieden, einen Teil der deutschen Einheiten frÃ¼hzeitig ins Mittelmeer zu verlegen, um dann - nach Mandatsbeschluss - keine weitere Zeit zu verlieren", sagte der SPD-Politiker.

Genau so sei er vorgegangen, als es um den Start der EU-Marinemission Aspides im Roten Meer ging. "Damals habe ich entschieden, die beteiligte Fregatte bereits ins Mittelmeer zu schicken, in Erwartung der EU-Entscheidung und des Bundestagsmandats. Das hat den Einsatzstart dann erheblich beschleunigt", sagte Pistorius. "Unsere Marine ist richtig gut darin, Minen aufzuspÃ¼ren und zu rÃ¤umen. Um diese FÃ¤higkeiten wÃ¼rde es gehen. Das kÃ¶nnten wir leisten, um in der Meerenge von Hormus zu einer freien und sicheren Schifffahrt und Navigation beizutragen", so der Verteidigungsminister.

Neben dem Bundestagsbeschluss erinnerte Pistorius an die weiteren Bedingungen fÃ¼r einen Marine-Einsatz. "Voraussetzung fÃ¼r einen deutschen Einsatz der Marine in der StraÃŸe von Hormus ist zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen", sagte er.

Mit Blick auf ein internationales Mandat zog Pistorius eine Ausweitung des bestehenden Mandats der EU-Mission "Aspides" in Betracht. "Das wÃ¤re eine angemessene und denkbare Option. Ein UN-Mandat wÃ¤re sicher besser, ist aber im Augenblick nicht wahrscheinlich", so Pistorius.

"Das EU-Mandat fÃ¼r die Aspides-Mission erstreckt sich geografisch schon auf den Persischen Golf. Allerdings dÃ¼rfen die Einheiten bislang nur im Roten Meer Gefahren fÃ¼r die zivile Schifffahrt abwehren und dabei militÃ¤rische Mittel einsetzen. Daher mÃ¼sste der Rechtsrahmen von Aspides angepasst werden", sagte der SPD-Politiker. "Bislang sind die Briten nicht unter diesem Dach, die an dem Einsatz auch teilnehmen wollen. Und auch die Amerikaner mÃ¼ssen in dieser Mission dabei sein. Dann mÃ¼sste, wie bereits erwÃ¤hnt, noch der Bundestag entscheiden", so Pistorius.

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