Wirtschaft

Autokrise: Bosch-Chef schlieÃŸt noch grÃ¶ÃŸeren Jobabbau nicht aus

  • dts - 25. April 2026
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Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Gerlingen (dts Nachrichtenagentur) - Bosch wird mÃ¶glicherweise mehr ArbeitsplÃ¤tze streichen als bisher geplant. "Sollten wir noch grÃ¶ÃŸere Probleme in der Autoindustrie bekommen, werden wir mehr Stellen abbauen mÃ¼ssen", sagte der Chef des Technologiekonzerns, Stefan Hartung, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).

"Aber das ist im Moment nicht unsere Annahme. Einzelne MaÃŸnahmen werden sicher notwendig werden, dann aber immer nur spezifische Standorte betreffen."

Bisher plant Bosch, rund 22.000 ArbeitsplÃ¤tze in Deutschland abzubauen, vor allem im Autozulieferbereich. Der Abbau soll sich bis etwa 2030 erstrecken. "Dieser Weg ist unangenehm und fÃ¼hrt zu vielen Sorgen in unserer Belegschaft - auch wenn wir den Abbau mÃ¶glichst sozialvertrÃ¤glich gestalten, etwa mit Regelungen zur FrÃ¼hverrentung", sagte Hartung. "DafÃ¼r nehmen wir auch ein negatives Ergebnis in Kauf. Niemand kann in die Zukunft blicken, aber wenn sich die Lage nicht weiter verschlechtert, bleibt es bei dieser Planung."

Zugleich mahnte Hartung, das europÃ¤ische Verbrennerverbot auch wirklich zu kippen. "Nach 2035 darf nach jetzigem Stand kein Fahrzeug mehr mit Verbrennungsmotor ausgeliefert werden. Und das steht im vollen Kontrast zu allen anderen Regionen der Welt", sagte er. "Europa riskiert damit ein weiteres Schrumpfen der Automobil- und Zulieferindustrie."

Der Bosch-Chef lieÃŸ Zweifel erkennen, ob das angekÃ¼ndigte Aus vom Verbrenner-Aus tatsÃ¤chlich umgesetzt wird. "Wenn es tatsÃ¤chlich zu einer Flexibilisierung kommt, kÃ¶nnen hybride Fahrzeuge mit einem kleinen Verbrenner zur ErhÃ¶hung der Reichweite weiter angeboten werden", sagte er. "Eine mÃ¶gliche LÃ¶sung wurde schon mehrfach verkÃ¼ndet. Ich warte aber ab, wie die Regulierung endgÃ¼ltig ausfÃ¤llt."

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