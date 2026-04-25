Die kanadische Regierung hat den Ausbau einer Erdgas-Pipeline an der WestkÃ¼ste fÃ¼r mehr Exporte nach Asien gebilligt. Der Ausbau der Pipeline mit mehreren Milliarden Dollar sei Teil von Kanadas "Strategie der Handelsdiversifizierung", erklÃ¤rte das Ministerium fÃ¼r natÃ¼rliche Ressourcen am Freitag in Ottawa. Laut Premierminister Mark Carney kÃ¶nnten mehr Exporte von ErdÃ¶l und Erdgas nach Asien der "Energie-Supermacht" Kanada dabei helfen, die sich verschlechternden Handelsbeziehungen zum Nachbarland USA auszugleichen.
Die Pipeline kÃ¶nnte jedoch auch den Verkauf von FlÃ¼ssiggas (LNG) an die USA erleichtern und damit Kanadas Position bei den bevorstehenden Verhandlungen mit der Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump Ã¼ber ein neues Nordamerikanisches Handelsabkommen verbessern.
Die Pipeline in der Provinz British Columbia, die dem kanadischen Energieriesen Enbridge gehÃ¶rt, soll ab dem Sommer fÃ¼r vier Milliarden kanadische Dollar (2,5 Milliarden Euro) ausgebaut werden. Die Arbeiten sollen bis Ende 2028 abgeschlossen sei. FÃ¼r den internationalen LNG-Markt, der durch den gegenwÃ¤rtigen Krieg der USA und Israels gegen den Iran stark unter Druck geraten ist, bedeutet das Projekt somit keine baldige Entlastung.
Nach EinschÃ¤tzung der Internationalen Energieagentur (IEA) sind allerdings lÃ¤ngerfristige Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die LNG-Versorgung zu befÃ¼rchten. Kanada kÃ¶nnte damit punkten, dass seine Lieferungen fossiler EnergietrÃ¤ger nach Asien nicht die Konfliktregion passieren mÃ¼ssen.
Wirtschaft
Kanada gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Ausbau von Gas-Pipeline fÃ¼r mehr Exporte nach Asien
- AFP - 25. April 2026, 01:11 Uhr
Die kanadische Regierung hat den Ausbau einer Erdgas-Pipeline an der WestkÃ¼ste fÃ¼r mehr Exporte nach Asien gebilligt. Durch mehr Energie-Exporte nach Asien will sich das Land unabhÃ¤ngiger von den USA machen.
Die kanadische Regierung hat den Ausbau einer Erdgas-Pipeline an der WestkÃ¼ste fÃ¼r mehr Exporte nach Asien gebilligt. Der Ausbau der Pipeline mit mehreren Milliarden Dollar sei Teil von Kanadas "Strategie der Handelsdiversifizierung", erklÃ¤rte das Ministerium fÃ¼r natÃ¼rliche Ressourcen am Freitag in Ottawa. Laut Premierminister Mark Carney kÃ¶nnten mehr Exporte von ErdÃ¶l und Erdgas nach Asien der "Energie-Supermacht" Kanada dabei helfen, die sich verschlechternden Handelsbeziehungen zum Nachbarland USA auszugleichen.
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