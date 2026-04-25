Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um hohe Spritpreise fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) die EinfÃ¼hrung einer "Ãœbergewinnsteuer" fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne. "Es kann einfach nicht sein, dass Konzerne Krisen nutzen, um sich die Taschen zu fÃ¼llen", sagte SoVD-Chefin Michaela Engelmeier der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).
Die MineralÃ¶lbranche mache "fette Gewinne" und die BÃ¼rger bezahlten dies an den ZapfsÃ¤ulen, sagte sie. "Hier muss endlich als regulierende MaÃŸnahme konkret Ã¼ber die AbschÃ¶pfung von Ãœbergewinnen diskutiert werden."
Skeptisch schaut Engelmeier hingegen auf den am Freitag beschlossenen "Tankrabatt". GrundsÃ¤tzlich sei es zwar gut, dass die Bundesregierung mit diesen MaÃŸnahmen versuche, BÃ¼rger zu entlasten. "Den Tankrabatt halten wir allerdings fÃ¼r eine teure und zudem nicht zielgerichtete GieÃŸkannenlÃ¶sung, die Porschefahrern mehr hilft als Polofahrerinnen", sagte sie.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte am Freitag, er werde sich weiterhin fÃ¼r eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne einsetzen. Die EU-Kommission hatte zuvor allerdings klargestellt, dass sie nicht an der Umsetzung einer EU-weiten AbschÃ¶pfung von "Ãœbergewinnen" arbeitet.
Finanzen
Spritpreise: SoVD pocht auf AbschÃ¶pfung von "Ãœbergewinnen"
- dts - 25. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um hohe Spritpreise fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) die EinfÃ¼hrung einer "Ãœbergewinnsteuer" fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne. "Es kann einfach nicht sein, dass Konzerne Krisen nutzen, um sich die Taschen zu fÃ¼llen", sagte SoVD-Chefin Michaela Engelmeier der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).
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