Spritpreise: SoVD pocht auf AbschÃ¶pfung von "Ãœbergewinnen"

Aral-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um hohe Spritpreise fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) die EinfÃ¼hrung einer "Ãœbergewinnsteuer" fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne. "Es kann einfach nicht sein, dass Konzerne Krisen nutzen, um sich die Taschen zu fÃ¼llen", sagte SoVD-Chefin Michaela Engelmeier der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).



Die MineralÃ¶lbranche mache "fette Gewinne" und die BÃ¼rger bezahlten dies an den ZapfsÃ¤ulen, sagte sie. "Hier muss endlich als regulierende MaÃŸnahme konkret Ã¼ber die AbschÃ¶pfung von Ãœbergewinnen diskutiert werden."



Skeptisch schaut Engelmeier hingegen auf den am Freitag beschlossenen "Tankrabatt". GrundsÃ¤tzlich sei es zwar gut, dass die Bundesregierung mit diesen MaÃŸnahmen versuche, BÃ¼rger zu entlasten. "Den Tankrabatt halten wir allerdings fÃ¼r eine teure und zudem nicht zielgerichtete GieÃŸkannenlÃ¶sung, die Porschefahrern mehr hilft als Polofahrerinnen", sagte sie.



Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte am Freitag, er werde sich weiterhin fÃ¼r eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne einsetzen. Die EU-Kommission hatte zuvor allerdings klargestellt, dass sie nicht an der Umsetzung einer EU-weiten AbschÃ¶pfung von "Ãœbergewinnen" arbeitet.

