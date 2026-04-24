Google will bis zu 40 Milliarden Dollar in KI-Firma Anthropic investieren

Smartphone mit dem Logo von Anthropic

Der US-Internetriese Google baut seine Zusammenarbeit mit der KI-Firma Anthropic aus. Die Tochter des Alphabet-Konzerns werde zusÃ¤tzliche bis zu 40 Milliarden Dollar in das Unternehmen fÃ¼r KÃ¼nstliche Intelligenz investieren, teilte Anthropic mit.

Der US-Internetriese Google baut seine Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Anthropic aus. Die Tochter des Alphabet-Konzerns werde zusÃ¤tzliche bis zu 40 Milliarden Dollar (34 Milliarden) in das Unternehmen fÃ¼r KÃ¼nstliche Intelligenz investieren, teilte Anthropic am Freitag mit. Zehn Milliarden Dollar will Google den Angaben sofort in Anthropic stecken, die Investition weiterer 30 Milliarden Dollar werde vom Erreichen bestimmter Entwicklungsziele bei Anthropic abhÃ¤ngig gemacht.



Google arbeitet bereits seit mehreren Jahren als strategischer Partner und Minderheitseigner mit Anthropic, dem Rivalen des KI-Pioniers OpenAI, zusammen. Dabei verwendet Anthropic auch KI-Chips von Google. Â Â Â



Am Montag hatte bereits Amazon neue Milliardeninvestitionen in Anthropic bekanntgegeben. ZunÃ¤chst investiert der US-Konzern weitere fÃ¼nf Milliarden Dollar in die KI-Firma, beim Erreichen bestimmter Leistungsziele sollen zusÃ¤tzliche 20 Milliarden Dollar flieÃŸen. Anthropic verpflichtete sich seinerseits, in den kommenden zehn Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar fÃ¼r Technologie von Amazon Web Services (AWS) auszugeben.