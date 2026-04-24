Das chinesische Unternehmen Deepseek hat eine neue Version seines KI-Modells verÃ¶ffentlicht. Deepseek-V4 verfÃ¼ge Ã¼ber "einen ultralangen Kontext von einer Million WÃ¶rtern", erklÃ¤rte das Unternehmen am Freitag in Onlinediensten. Mit seiner KontextlÃ¤nge, die bestimmt, wie viele Eingaben ein KI-Modell verarbeiten kann, erreiche der Chatbot eine fÃ¼hrende Position mit Blick auf "Weltwissen und Schlussfolgerungsleistung". Eine "Vorschau-Version" von Deepseek-V4 sei nun verfÃ¼gbar.
Der neue Chatbot erscheint dem Unternehmen zufolge in zwei Versionen, Deepseek-V4-Pro und Deepseek-V4-Flash. Letztere stelle "eine effizientere und wirtschaftlichere Wahl" dar, da sie Ã¼ber weniger Parameter verfÃ¼ge. "In Vergleichspunkten zum Weltwissen liegt Deepseek-V4-Pro deutlich vor anderen Open-Source-Modellen und wird nur geringfÃ¼gig von dem erstklassigen Closed-Source-Modell Gemini-Pro-3.1" des US-Konzerns Google Ã¼bertroffen, hieÃŸ es in der ErklÃ¤rung des Unternehmens weiter.
Deepseek hatte im Januar des vergangenen Jahres seinen KI-Chatbot verÃ¶ffentlicht und damit die vorher fÃ¼hrenden US-Unternehmen im Bereich der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) unter Druck gesetzt. Er wurde nach Angaben seiner Entwickler mit deutlich geringeren Investitionen und weniger teuren Computerchips entwickelt als die Chatbots von OpenAI und ChatGPT.
Technologie
Chinesisches Unternehmen Deepseek verÃ¶ffentlicht neue Version seines KI-Modells
- AFP - 24. April 2026, 06:59 Uhr
Das chinesische Unternehmen Deepseek hat eine 'Vorschau-Version' eines neuen KI-Modells verÃ¶ffentlicht. Das neue Modell DeepSeek-V4 erscheint dem Unternehmen zufolge in zwei Versionen, DeepSeek-V4-Pro und DeepSeek-V4-Flash.
Das chinesische Unternehmen Deepseek hat eine neue Version seines KI-Modells verÃ¶ffentlicht. Deepseek-V4 verfÃ¼ge Ã¼ber "einen ultralangen Kontext von einer Million WÃ¶rtern", erklÃ¤rte das Unternehmen am Freitag in Onlinediensten. Mit seiner KontextlÃ¤nge, die bestimmt, wie viele Eingaben ein KI-Modell verarbeiten kann, erreiche der Chatbot eine fÃ¼hrende Position mit Blick auf "Weltwissen und Schlussfolgerungsleistung". Eine "Vorschau-Version" von Deepseek-V4 sei nun verfÃ¼gbar.
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