Chinesisches Unternehmen Deepseek verÃ¶ffentlicht neue Version seines KI-Modells

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Das chinesische Unternehmen Deepseek hat eine 'Vorschau-Version' eines neuen KI-Modells verÃ¶ffentlicht. Das neue Modell DeepSeek-V4 erscheint dem Unternehmen zufolge in zwei Versionen, DeepSeek-V4-Pro und DeepSeek-V4-Flash.

Das chinesische Unternehmen Deepseek hat eine neue Version seines KI-Modells verÃ¶ffentlicht. Deepseek-V4 verfÃ¼ge Ã¼ber "einen ultralangen Kontext von einer Million WÃ¶rtern", erklÃ¤rte das Unternehmen am Freitag in Onlinediensten. Mit seiner KontextlÃ¤nge, die bestimmt, wie viele Eingaben ein KI-Modell verarbeiten kann, erreiche der Chatbot eine fÃ¼hrende Position mit Blick auf "Weltwissen und Schlussfolgerungsleistung". Eine "Vorschau-Version" von Deepseek-V4 sei nun verfÃ¼gbar.



Der neue Chatbot erscheint dem Unternehmen zufolge in zwei Versionen, Deepseek-V4-Pro und Deepseek-V4-Flash. Letztere stelle "eine effizientere und wirtschaftlichere Wahl" dar, da sie Ã¼ber weniger Parameter verfÃ¼ge. "In Vergleichspunkten zum Weltwissen liegt Deepseek-V4-Pro deutlich vor anderen Open-Source-Modellen und wird nur geringfÃ¼gig von dem erstklassigen Closed-Source-Modell Gemini-Pro-3.1" des US-Konzerns Google Ã¼bertroffen, hieÃŸ es in der ErklÃ¤rung des Unternehmens weiter.



Deepseek hatte im Januar des vergangenen Jahres seinen KI-Chatbot verÃ¶ffentlicht und damit die vorher fÃ¼hrenden US-Unternehmen im Bereich der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) unter Druck gesetzt. Er wurde nach Angaben seiner Entwickler mit deutlich geringeren Investitionen und weniger teuren Computerchips entwickelt als die Chatbots von OpenAI und ChatGPT.