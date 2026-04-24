Technologie

Chinesisches Unternehmen Deepseek verÃ¶ffentlicht neue Version seines KI-Modells

  • AFP - 24. April 2026, 06:59 Uhr
Bild vergrößern: Chinesisches Unternehmen Deepseek verÃ¶ffentlicht neue Version seines KI-Modells
DeepSeek-Logo
Bild: AFP

Das chinesische Unternehmen Deepseek hat eine 'Vorschau-Version' eines neuen KI-Modells verÃ¶ffentlicht. Das neue Modell DeepSeek-V4 erscheint dem Unternehmen zufolge in zwei Versionen, DeepSeek-V4-Pro und DeepSeek-V4-Flash.

Das chinesische Unternehmen Deepseek hat eine neue Version seines KI-Modells verÃ¶ffentlicht. Deepseek-V4 verfÃ¼ge Ã¼ber "einen ultralangen Kontext von einer Million WÃ¶rtern", erklÃ¤rte das Unternehmen am Freitag in Onlinediensten. Mit seiner KontextlÃ¤nge, die bestimmt, wie viele Eingaben ein KI-Modell verarbeiten kann, erreiche der Chatbot eine fÃ¼hrende Position mit Blick auf "Weltwissen und Schlussfolgerungsleistung". Eine "Vorschau-Version" von Deepseek-V4 sei nun verfÃ¼gbar.

Der neue Chatbot erscheint dem Unternehmen zufolge in zwei Versionen, Deepseek-V4-Pro und Deepseek-V4-Flash. Letztere stelle "eine effizientere und wirtschaftlichere Wahl" dar, da sie Ã¼ber weniger Parameter verfÃ¼ge. "In Vergleichspunkten zum Weltwissen liegt Deepseek-V4-Pro deutlich vor anderen Open-Source-Modellen und wird nur geringfÃ¼gig von dem erstklassigen Closed-Source-Modell Gemini-Pro-3.1" des US-Konzerns Google Ã¼bertroffen, hieÃŸ es in der ErklÃ¤rung des Unternehmens weiter.

Deepseek hatte im Januar des vergangenen Jahres seinen KI-Chatbot verÃ¶ffentlicht und damit die vorher fÃ¼hrenden US-Unternehmen im Bereich der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) unter Druck gesetzt. Er wurde nach Angaben seiner Entwickler mit deutlich geringeren Investitionen und weniger teuren Computerchips entwickelt als die Chatbots von OpenAI und ChatGPT.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht

    Tausende Arbeiter des sÃ¼dkoreanischen Technologiekonzerns Samsung haben am Donnerstag fÃ¼r hÃ¶here LÃ¶hne demonstriert. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich mehr als 40.000

    Mehr
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X

    US-MilliardÃ¤r Elon Musk hat einer Vorladung zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung in Frankreich wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X nicht Folge

    Mehr
    Apple-Chef Tim Cook tritt im September zurÃ¼ck - John Ternus wird Nachfolger
    Apple-Chef Tim Cook tritt im September zurÃ¼ck - John Ternus wird Nachfolger

    Wechsel an der Spitze des US-Techriesen Apple: Vorstandschef Tim Cook gibt seinen Posten Anfang September auf, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Nachfolger des 65-JÃ¤hrigen

    Mehr
    Rentendebatte: Senioren-Union distanziert sich von Merz
    Rentendebatte: Senioren-Union distanziert sich von Merz
    77 Jahre alt: Chef von LuxusgÃ¼terkonzern LVMH will noch lange nicht zurÃ¼cktreten
    77 Jahre alt: Chef von LuxusgÃ¼terkonzern LVMH will noch lange nicht zurÃ¼cktreten
    Portugal fordert Air France-KLM und Lufthansa zu verbindlichem Angebot fÃ¼r TAP auf
    Portugal fordert Air France-KLM und Lufthansa zu verbindlichem Angebot fÃ¼r TAP auf
    Fehlerhafter Test: Stiftung Warentest muss Schadenersatz zahlen
    Fehlerhafter Test: Stiftung Warentest muss Schadenersatz zahlen
    Kiesewetter fÃ¼r Nato-Ersatz und Abschied von USA als BÃ¼ndnispartner
    Kiesewetter fÃ¼r Nato-Ersatz und Abschied von USA als BÃ¼ndnispartner
    Waffenruhe zwischen Israel und Libanon um drei Wochen verlÃ¤ngert
    Waffenruhe zwischen Israel und Libanon um drei Wochen verlÃ¤ngert
    US-Soldat wegen Wette mit Insiderwissen auf Festnahme von Maduro angeklagt
    US-Soldat wegen Wette mit Insiderwissen auf Festnahme von Maduro angeklagt
    Rubio: Iranische Nationalmannschaft ist bei FuÃŸball-WM in den USA willkommen
    Rubio: Iranische Nationalmannschaft ist bei FuÃŸball-WM in den USA willkommen
    Bundestag stimmt Ã¼ber Tankrabatt und EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Arbeitnehmer ab
    Bundestag stimmt Ã¼ber Tankrabatt und EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Arbeitnehmer ab
    EU-Gipfeltreffen mit Staatschefs aus Nahost zur Lage im Iran
    EU-Gipfeltreffen mit Staatschefs aus Nahost zur Lage im Iran

    Top Meldungen

    Tankrabatt stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus Monopolkommission
    Tankrabatt stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus Monopolkommission

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Bundestagsabstimmung Ã¼ber die Senkung der Energiesteuer fÃ¼r die Monate Mai und Juni haben Ã–konomen die MaÃŸnahme kritisiert. "Aus

    Mehr
    Taskforce-Leiter will
    Taskforce-Leiter will "gezieltere MaÃŸnahmen" gegen Energiekrise

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Abstimmung Ã¼ber die Senkung der Energiesteuer fÃ¼r die Monate Mai und Juni im Bundestag hat der CDU-Politiker Sepp MÃ¼ller die MaÃŸnahme

    Mehr
    Handwerksverband will Stromsteuer- statt Energiesteuer-Senkung
    Handwerksverband will Stromsteuer- statt Energiesteuer-Senkung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Abstimmung im Bundesrat hat der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, JÃ¶rg Dittrich, die geplante Senkung der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts