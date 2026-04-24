Wirtschaft

Stimmung in deutscher Wirtschaft auf Sechs-Jahres-Tief

  • dts - 24. April 2026, 10:08 Uhr
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Chemie-Anlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt weiter verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im April auf 84,4 Punkte, nach 86,4 ZÃ¤hlern im Februar, wie das Ifo-Institut am Freitag mitteilte.

Dies ist der niedrigste Wert seit Mai 2020. Die Unternehmen blicken laut Ifo erheblich pessimistischer auf die kommenden Monate. Sie bewerteten auch ihre aktuelle Lage schlechter. Der Irankrieg treffe die deutsche Wirtschaft hart.

Im Verarbeitenden Gewerbe hat sich das GeschÃ¤ftsklima verschlechtert. Dies war auf deutlich pessimistischere Erwartungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren, insbesondere in der chemischen Industrie. Ihre aktuelle Lage bewerteten die Unternehmen hingegen etwas besser. Sie berichteten allerdings zunehmend von LieferengpÃ¤ssen bei Vorprodukten.

Im Dienstleistungssektor ist der Index deutlich gesunken. Der Einbruch der Erwartungen hat sich fortgesetzt. Auch die Urteile zur aktuellen Lage fielen weniger gut aus. Speziell die Logistik steht unter Druck, dort sind die Aussichten dÃ¼ster.

Im Handel hat das GeschÃ¤ftsklima stark nachgegeben. Die Unternehmen korrigierten ihre Urteile sowohl bei der aktuellen Lage als auch bei den Erwartungen spÃ¼rbar nach unten. Die EinzelhÃ¤ndler sorgen sich insbesondere, dass sich die Konsumenten aufgrund der Inflation stÃ¤rker zurÃ¼ckhalten.

Im Bauhauptgewerbe ist das GeschÃ¤ftsklima eingebrochen. Die Erwartungen gaben fast um 10 Punkte nach. Die Unternehmen waren mit den laufenden GeschÃ¤ften deutlich weniger zufrieden. Die Hoffnungen auf einen Aufschwung sind vorerst dahin.

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