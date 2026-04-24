HÃ¶herer Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar

Bauarbeiter auf einer Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 kalender- und saisonbereinigt um 7,6 Prozent gestiegen.



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, nahm der Auftragseingang im Februar 2026 im Vormonatsvergleich im Hochbau um 8,6 Prozent und im Tiefbau um 6,7 Prozent zu. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Dezember 2025 bis Februar 2026 um 4,6 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: -9,2 Prozent; Tiefbau: -0,4 Prozent).



Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2025 stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar 2026 um 9,8 Prozent. Im Hochbau nahm der Auftragseingang um 0,4 Prozent und im Tiefbau um 19,2 Prozent zu. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 12,0 Prozent Ã¼ber dem Vorjahresniveau.



Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Februar 2026 um 13,2 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz fiel im gleichen Zeitraum um 10,8 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro.



Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tÃ¤tigen Personen nahm im Februar 2026 gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat um 0,9 Prozent auf rund 537.000 Personen zu. Alle Angaben beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tÃ¤tigen Personen, so das Bundesamt.

