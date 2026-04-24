EinjÃ¤hrige isst GiftkÃ¶der: Kind in Klinik in Nordrhein-Westfalen eingeliefert

Rettungswagen

Ein einjÃ¤hriges Kind hat in Monheim am Rhein mutmaÃŸlich GiftkÃ¶der gegessen und ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei in Mettmann mitteilte.

Ein einjÃ¤hriges Kind hat in Monheim am Rhein mutmaÃŸlich GiftkÃ¶der gegessen und ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei in Mettmann am Freitag mitteilte. Das MÃ¤dchen soll am Dienstag vor einem Einkaufszentrum der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt rosafarbene Pellets vom Boden aufgehoben und in den Mund gesteckt haben. Die 32-jÃ¤hrige Mutter alarmierte daraufhin einen Rettungswagen, weil sie GiftkÃ¶der vermutete.



Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei den Pellets um Ratten- oder MÃ¤usegift gehandelt haben kÃ¶nnte. Das Kind wurde vorsorglich stationÃ¤r aufgenommen und konnte das Krankenhaus am Donnerstag wieder verlassen.Â Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefÃ¤hrlichen KÃ¶rperverletzung ein. TatverdÃ¤chtige gebe es bislang nicht, hieÃŸ es.