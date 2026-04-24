Hisbollah-AnhÃ¤nger in Berlin zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt

Hisbollah-AnhÃ¤nger im Libanon

In Berlin ist ein AnhÃ¤nger der radikalislamischen Hisbollah-Miliz zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt woren.Â Das Gericht sah es als erwiesen an, dass illegal mit Kriegswaffen hantierte und verbotene Kennzeichen verbreitete.

Ein AnhÃ¤nger der radikalislamischen Hisbollah-Miliz ist in Berlin zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.Â Das Kammergericht der Hauptstadt sprach den Mann am Freitag des rechtswidrigen VerfÃ¼gens Ã¼ber Kriegswaffen und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Vereinigungen schuldig. Nicht nachgewiesen werden konnte demnach allerdings der Hauptanklagevorwurf, wonach der Beschuldigte im Libanon fÃ¼r die Hisbollah gekÃ¤mpft haben sollte.



Nach Feststellungen des Gerichts handelte es sich bei entsprechenden frÃ¼heren eigenen Angaben des Angeklagten wohl nur um LÃ¼gen, mit denen er sein persÃ¶nliches Umfeld beeindrucken wollte. Von AnklagevorwÃ¼rfen der Mitgliedschaft in einer auslÃ¤ndischen terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefÃ¤hrdenden Straftat wurde der zum Prozessauftakt im Januar 30-JÃ¤hrige deshalb freigesprochen.



FÃ¼r die Verurteilung relevant blieben demnach lediglich Aufnahmen, die der 2023 fÃ¼r mehrere Monate aus Berlin in den Libanon ausgereiste Beschuldigte in einem sozialen Netzwerk verÃ¶ffentlichte. Sie zeigten ihm beim Hantieren mit Sturmgewehren und Panzerabwehrraketen. AuÃŸerdem verbreitete er Propagandavideos und Erkennungssymbole der Hisbollah.



Laut Gericht zeigten diese Aufnahmen, dass der Angeklagte in keiner Weise im Umgang mit Waffen geschult und schon deshalb mutmaÃŸlich kein ausgebildeter MilizionÃ¤r war. Er habe "teils dilettantisch" agiert, sagte die Vorsitzende Richter bei der UrteilsbegrÃ¼ndung. Zudem habe auch sein Lebenswandel nicht den Anforderungen der Hisbollah genÃ¼gt.Â



Die islamistische Hisbollah wird vom Iran unterstÃ¼tzt und gehÃ¶rt neben der islamistischen Hamas im Gazastreifen und der Huthi-Miliz im Jemen zu einer selbsternannten "Achse des Widerstands" gegen Israel und die USA. Deren erklÃ¤rtes Ziel ist die Vernichtung Israels. In Deutschland wurde die Hisbollah 2020 verboten und darf sich daher nicht betÃ¤tigten. Zudem gilt sie im strafrechtlichen Sinn als terroristische Vereinigung.