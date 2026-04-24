Tankrabatt stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus Monopolkommission

Shell-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Bundestagsabstimmung Ã¼ber die Senkung der Energiesteuer fÃ¼r die Monate Mai und Juni haben Ã–konomen die MaÃŸnahme kritisiert. "Aus meiner Sicht ist der Tankrabatt das falsche Instrument", sagte der Vorsitzende der Monopolkommission, Tomaso Duso, der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "In einer Knappheitssituation mÃ¼ssen Preissignale erhalten bleiben. Wer diese dÃ¤mpft, schwÃ¤cht den stÃ¤rksten Anreiz zum Energiesparen."



Da einkommensstarke Haushalte deutlich mehr fahren wÃ¼rden als einkommensschwache, falle die Entlastung "ausgerechnet bei denen am hÃ¶chsten aus, die sie am wenigsten brauchen", kritisierte er. "Wenn Entlastungen gewÃ¼nscht sind, dann sollten sie gezielt erfolgen: Direktzahlungen an einkommensschwache Haushalte wÃ¤ren treffsicherer und wÃ¼rden die Preissignale nicht verzerren."



Auch der Sozialverband VdK hÃ¤lt andere EntlastungsmaÃŸnahmen fÃ¼r sinnvoller. "Ob die geplante Senkung der Energiesteuer um 17 Cent pro Liter tatsÃ¤chlich bei den Menschen ankommt, ist sehr zweifelhaft", sagte VdK-Chefin Verena Bentele der Zeitung. "Anstatt Milliarden in kurzfristige MaÃŸnahmen zu investieren, wÃ¤re der Ausbau eines barrierefreien und verlÃ¤sslichen Nahverkehrs kombiniert mit einem dauerhaft bezahlbaren Deutschlandticket und ein Sozialticket die nachhaltigere und gerechtere LÃ¶sung."



Die Koalition will die Energiesteuer auf Benzin und Diesel fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent pro Liter senken. Bundestag und Bundesrat wollen darÃ¼ber am Freitag entscheiden.

