Finanzen

Bundestag beschlieÃŸt "Tankrabatt" und 1.000-Euro-PrÃ¤mie

  • dts - 24. April 2026, 11:49 Uhr
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Bundestagssitzung am 24.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestag hat den sogenannten "Tankrabatt" und die 1.000-Euro-PrÃ¤mie beschlossen.

Am Freitag votierten in namentlicher Abstimmung 453 Abgeordnete fÃ¼r die Senkung der Steuern auf Benzin und Diesel, 134 dagegen, bei einer Enthaltung. Zuvor hatte es bereits eine Mehrheit fÃ¼r die "EntlastungsprÃ¤mie" gegeben. Der Bundesrat muss allerdings den GesetzesÃ¤nderungen noch zustimmen. DafÃ¼r ist am Freitagmittag eine Sondersitzung der LÃ¤nderkammer angesetzt.

Ab Mai sollen durch die entsprechenden GesetzesÃ¤nderungen dann, zunÃ¤chst auf zwei Monate befristet, die Steuern auf Benzin und Diesel um rund 17 Cent pro Liter sinken. Zudem sollen Arbeitgeber die MÃ¶glichkeit erhalten, ihren BeschÃ¤ftigten eine steuer- und abgabenfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie auszuzahlen. Die Reaktion darauf war bislang jedoch eher zurÃ¼ckhaltend: Viele Unternehmen wie auch die LÃ¤nder wollen nach eigenem Bekunden die PrÃ¤mie nicht zahlen.

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