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Mordprozess in Fall Fabian aus GÃ¼strow an Landgericht Rostock begonnen

  • AFP - 28. April 2026, 09:46 Uhr
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Justitia
Bild: AFP

Am Landgericht Rostock hat der Prozess gegen eine 30-jÃ¤hrige Frau begonnen, die den achtjÃ¤hrigen Fabian aus GÃ¼strow in Mecklenburg-Vorpommern getÃ¶tet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, das Kind am 10. Oktober 2025 ermordet zu haben.

Am Landgericht Rostock hat am Dienstag der Prozess gegen eine Frau begonnen, die den achtjÃ¤hrigen Fabian aus GÃ¼strow in Mecklenburg-Vorpommern getÃ¶tet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft der 30-JÃ¤hrigen vor, das Kind im Oktober 2025 heimtÃ¼ckisch und aus niedrigen BeweggrÃ¼nden ermordet zu haben.

Demnach soll sie Fabian aus der Wohnung seiner Mutter in GÃ¼strow gelockt und ihn rund 15 Kilometer sÃ¼dlich der Stadt an einem abseits gelegenen TÃ¼mpel auf einem Feld mit mindestens sechs Stichen getÃ¶tet haben. SpÃ¤ter soll sie versucht haben, die Leiche zu verbrennen.

Bei der Angeklagten handelt es sich nach Angaben der Rostocker Staatsanwaltschaft um eine Exfreundin von Fabians Vater. Vier Tage nachdem Fabians Mutter den Jungen vermisst gemeldet hatte, wurde seine Leiche gefunden. Die Angeklagte wurde Anfang November verhaftet. Der Prozess ist zunÃ¤chst bis Anfang Juli terminiert.

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