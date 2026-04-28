Bundeswehr will Palantir vorlÃ¤ufig nicht einsetzen

Bundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vizeadmiral Thomas Daum, Inspekteur Cyber- und Informationsraum, schlieÃŸt derzeit einen Einsatz von Palantir aus.



"Das sehe ich momentan Ã¼berhaupt nicht", sagte er dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). Laut Daum erfÃ¼llt Palantir bestimmte Voraussetzungen der Bundeswehr nicht. "So sehr wir an der FunktionalitÃ¤t interessiert sind fÃ¼r unseren eigenen Datenbestand, so unvorstellbar ist es eben momentan, Industriemitarbeiter auf den nationalen Datenbestand zuzulassen."



Palantir zeigte sich auf Anfrage des "Handelsblatts" enttÃ¤uscht. "Unsere Kunden kÃ¶nnen Palantir-Software installieren und nutzen, ohne dass unsere Mitarbeiter vor Ort sein mÃ¼ssen", sagte ein Unternehmenssprecher.



Nach Informationen des "Handelsblatt" wurden von der Bundeswehr zwei deutsche und ein franzÃ¶sischer Anbieter ausgewÃ¤hlt: Almato aus Stuttgart, eine Tochter des IT-deutschen Anbieters Datagroup, sowie die Software des Berliner Startups Orcrist und Chapsvision aus Paris, das oft als franzÃ¶sisches Palantir bezeichnet wird. Deren Software soll diesen Sommer geprÃ¼ft und ein Auftrag zum Jahresende vergeben werden. Es handelt sich dabei um ein zentrales Projekt der Bundeswehr: In den nÃ¤chsten Jahren will sie eine eigene, geschÃ¼tzte private Cloud zur Datenverarbeitung und KI-Anwendung aufbauen. Ein wesentlicher Baustein ist dafÃ¼r eine Software, die Informationen aus verschiedenen Datenbanken zusammenbringt.

