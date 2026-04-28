Seit Monaten vermisster 18-JÃ¤hriger aus Bayern soll getÃ¶tet worden sein

Polizeibeamte bei Einsatz

Ein seit Monaten vermisster 18-JÃ¤hriger aus Bayern soll von einem Familienmitglied getÃ¶tet worden sein. Es gebe Hinweise auf ein Verbrechen, teilte die Polizei in WÃ¼rzburg mit.

Ein seit Monaten vermisster 18-JÃ¤hriger aus Bayern soll von einem Familienmitglied getÃ¶tet worden sein. Es gebe Hinweise auf ein Verbrechen, teilte die Polizei in WÃ¼rzburg am Dienstag mit. Das GrundstÃ¼ck des VerdÃ¤chtigen wurde durchsucht. Der 18-JÃ¤hrige aus dem Landkreis Schweinfurt wird seit dem 30. Oktober vermisst. Zuletzt war er von Freunden in der Innenstadt von Schweinfurt gesehen worden.



Eine Suchaktion mit Hubschraubern und SpÃ¼rhunden blieb ohne Erfolg. Auch der Main wurde abgesucht. Bei den Ermittlungen ergaben sich allerdings Hinweise, dass der 18-JÃ¤hrige Opfer eines Verbrechens gewesen sein kÃ¶nnte. Mittlerweile gehen die Beamten davon aus, dass er nicht mehr am Leben ist. Der VerdÃ¤chtige stammt aus dem familiÃ¤ren Umfeld des 18-JÃ¤hrigen. Er wurde am Dienstag vernommen.