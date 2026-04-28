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SPD strebt Ã„nderungen von Gesundheitsreform im Bundestag an

  • AFP - 28. April 2026, 10:29 Uhr
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Die SPD will die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Bundestag noch Ã¤ndern. Im aktuellen Gesetzentwurf zur Reform sei 'eine Unwucht drin zulasten der gesetzlich Versicherten', sagte SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese.

Die SPD will die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Bundestag noch Ã¤ndern. Im aktuellen Gesetzentwurf zur Reform sei "eine Unwucht drin zulasten der gesetzlich Versicherten", sagte SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Die SPD wolle sich das "im laufenden parlamentarischen Verfahren bis zur Sommerpause noch mal anschauen". Denn die Reform mÃ¼sse sozial gerecht und ausgewogen sein.Â 

Kritisch sieht Wiese unter anderem die geplanten KÃ¼rzungen beim Krankengeld: "Da haben wir tatsÃ¤chlich Bauchschmerzen. Das kann man aber anders lÃ¶sen."

"Einen Kompromiss" mÃ¼sse es zudem bei den Gesundheitskosten der Grundsicherungs-Beziehenden geben. Es kÃ¶nne nicht sein, dass die gesetzlich Versicherten allein diese bezahlten, betonte der SPD-Politiker. Privatversicherte sowie Beamtinnen und Beamte mÃ¼ssten ebenfalls zur Finanzierung beitragen.Â 

Die Koalition bewege sich hier jedoch "aufeinander zu", sagte Wiese. "Wir haben das klare Ziel, eine Einigung zu finden." Die SPD wolle die GKV-Reform "gemeinsam mit unserem Koalitionspartner" bis zum Sommer im Bundestag abschlieÃŸen.

Zuerst soll aber am Mittwoch das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Reform beschlieÃŸen. AnschlieÃŸend beginnt das parlamentarische Verfahren.Â 

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatten den Entwurf vor knapp zwei Wochen vorgelegt. Ziel ist es, die defizitÃ¤ren Krankenkassen aus den roten Zahlen zu fÃ¼hren und weitere Beitragssteigerungen abzuwenden.Â 

Die gesetzlichen Kassen - und damit die Versicherten - bezahlen aktuell einen GroÃŸteil der Versicherungskosten der Grundsicherungs-Beziehenden. Sowohl aus der Union als auch der SPD gibt es Forderungen nach einem hÃ¶heren Anteil aus Steuermitteln. Aufgrund von SparzwÃ¤ngen stÃ¶ÃŸt dies im SPD-gefÃ¼hrten Bundesfinanzministerium aber bislang auf Ablehnung.

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