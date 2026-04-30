Reporter ohne Grenzen: Pressefreiheit auf niedrigstem Stand seit 25 Jahren

Die Pressefreiheit in den USA hat sich unter Trump verschlechtert

Weltweit hat sich die Situation fÃ¼r Journalistinnen und Journalisten weiter verschlechtert: Zum ersten Mal in der 25-jÃ¤hrigen Geschichte der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist die Situation in mehr als der HÃ¤lfte aller LÃ¤nder 'schwierig' oder 'sehr ernst'.

Weltweit hat sich die Situation fÃ¼r Journalistinnen und Journalisten weiter verschlechtert: Zum ersten Mal in der 25-jÃ¤hrigen Geschichte der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist die Situation in mehr als der HÃ¤lfte aller LÃ¤nder "schwierig" oder "sehr ernst". Wie die Organisation in ihrem am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Jahresbericht erklÃ¤rte, haben sich besonders die rechtlichen Rahmenbedingungen fÃ¼r Medienschaffende verschlechtert. "Journalismus wird weltweit immer hÃ¤ufiger kriminalisiert", beklagt Reporter ohne Grenzen.



Nur in sieben LÃ¤ndern in Nordeuropa stuft Reporter ohne Grenzen die Situation als "gut" ein.Â Zum zehnten Mal in Folge steht Norwegen auf Platz 1. Die Niederlande schoben sich an Estland vorbei auf den zweiten Rang und sind damit das bestplatzierte EU-Land. DÃ¤nemark rÃ¼ckte um zwei PlÃ¤tze auf Rang 4 vor.



Deutschland belegt auf der Rangliste der Pressefreiheit Rang 14, ein RÃ¼ckgang um drei PlÃ¤tze. Grund dafÃ¼r ist laut Reporter ohne Grenzen vor allem, dass Journalistinnen und Journalisten auf der StraÃŸe und im Internet "wachsenden Bedrohungslagen ausgesetzt sind". Aus Redaktionen wurde demnach zudem immer wieder geschildert, "dass polarisierte Themen wie die Nahost-Berichterstattung zu erschwerten Arbeitsbedingungen fÃ¼hrten".



In mehreren LÃ¤ndern sind Kriege und bewaffnete Konflikte dem Bericht zufolge maÃŸgeblich fÃ¼r den Niedergang der Pressefreiheit verantwortlich. Israel ist vor allem wegen des Gaza-Krieges um vier PlÃ¤tze auf Rang 116 abgerutscht. Seit Oktober 2023 wurden im Gazastreifen nach Angaben von Reporter ohne Grenzen mehr als 220 Journalistinnen und Journalisten durch Angriffe der israelischen Armee getÃ¶tet, darunter mindestens 70 bei der AusÃ¼bung ihrer Arbeit.



Russland, das auf Platz 172 liegt, tÃ¶tet in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine auch "immer wieder gezielt" Journalistinnen und Journalisten, wie Reporter ohne Grenzen erklÃ¤rte. Derzeit sitzen demnach 48 Medienschaffende in russischen GefÃ¤ngnissen, davon 26 aus der Ukraine.



In den USA unter PrÃ¤sident Donald Trump haben die Angriffe auf Medien und Medienschaffende der Organisation zufolge "mittlerweile System". Die USA sind daher um sieben PlÃ¤tze auf Rang 64 abgerutscht. Als Grund wird unter anderem das gewaltsame Vorgehen von EinsatzkrÃ¤ften der Polizei und der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE gegen Medienschaffende angefÃ¼hrt.



Den stÃ¤rksten RÃ¼ckgang auf der Rangliste der Pressefreiheit 2026 verzeichnet Niger: Das westafrikanische Land ist um 37 PlÃ¤tze auf Rang 120 abgerutscht. Dieser Absturz stehe sinnbildlich fÃ¼r die sich verschlechternde Situation fÃ¼r Journalistinnen und Journalisten in der gesamten Sahel-Region. "Angriffe bewaffneter Gruppen und MilitÃ¤rjuntas schrÃ¤nken die freie Berichterstattung und das Recht der Menschen auf Informationen drastisch ein", beklagte Reporter ohne Grenzen.



Am stÃ¤rksten aufgestiegen ist Syrien: Nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad im Dezember 2024 ist das Land auf der Rangliste der Pressefreiheit vom 177. auf den 141. Platz vorgerÃ¼ckt.



Wenig Bewegung gab es am Ende der Skala: Eritrea (180), Nordkorea (179) und China (178) bleiben die Schlusslichter. Neu unter den letzten zehn LÃ¤ndern ist Saudi-Arabien: Das Land fiel um 14 PlÃ¤tze auf Rang 176, vor allem wegen der Hinrichtung des Journalisten Turki al-Dschasser.



Weltweit werden Reporterinnen und Reporter dem Bericht zufolge auch weiterhin wegen ihrer Arbeit getÃ¶tet oder inhaftiert. Fast 500 Medienschaffende sitzen laut Reporter ohne Grenzen derzeit in Haft.Â



"Doch Druck und EinschrÃ¤nkungen wirken zunehmend auch durch Gesetze,", kritisiert Reporter ohne Grenzen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen fÃ¼r den Journalismus haben sich dem Bericht zufolge in 110 der 180 beobachteten LÃ¤nder und Territorien im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert.



In der TÃ¼rkei, die auf Platz 163 liegt, werden dem Bericht zufolge neben Anti-Terror-Gesetzen etwa auch Anklagen wegen "Desinformation", "Beleidigung des PrÃ¤sidenten" und "Verunglimpfung staatlicher Institutionen" dazu genutzt, Journalistinnen und Journalisten zu "unterdrÃ¼cken". Reporter ohne Grenzen nennt dabei etwa den Deutsche-Welle-Korrespondenten Alican Uludag, der wegen angeblicher PrÃ¤sidentenbeleidigung in Haft ist.