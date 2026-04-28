Das Bundesverfassungsgericht hat eine baden-wÃ¼rttembergische Vorschrift fÃ¼r Hochschulen gekippt. Das Land war dafÃ¼r nicht zustÃ¤ndig, wie das Gericht am Dienstag in Karlsruhe erklÃ¤rte. Hochschulen sollten der Regelung zufolge Forschende dazu verpflichten, bestimmte bereits erschienene wissenschaftliche Arbeiten frei zugÃ¤nglich zu machen.Â (Az. 2 BvL 3/18)
Ein solcher offener Zugang wird Open Access genannt. Die UniversitÃ¤t Konstanz setzte diese Regelung um, wogegen mehrere Professoren klagten.Â Der Fall ging bis vor den baden-wÃ¼rttembergischen Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. DieserÂ fragte das Verfassungsgericht, ob die Vorschrift gegen das Grundgesetz verstoÃŸe.
Das bejahten die Richterinnen und Richter in Karlsruhe nun. Die Regelung falle unter das Urheberrecht, dazu kÃ¶nne ausschlieÃŸlich der Bund Gesetze erlassen. Die Vorschrift wurde fÃ¼r nichtig erklÃ¤rt. Der Zweite Senat des Verfassungsgerichts war sich dabei nicht ganz einig - der Beschluss erging mit sechs zu zwei Stimmen.
Politik
Karlsruhe kippt baden-wÃ¼rttembergische Regelung fÃ¼r Hochschulen zu Open Access
- AFP - 28. April 2026, 10:07 Uhr
Das Bundesverfassungsgericht hat eine baden-wÃ¼rttembergische Vorschrift fÃ¼r Hochschulen gekippt. Das Land war dafÃ¼r nicht zustÃ¤ndig, wie das Gericht entschied.
Das Bundesverfassungsgericht hat eine baden-wÃ¼rttembergische Vorschrift fÃ¼r Hochschulen gekippt. Das Land war dafÃ¼r nicht zustÃ¤ndig, wie das Gericht am Dienstag in Karlsruhe erklÃ¤rte. Hochschulen sollten der Regelung zufolge Forschende dazu verpflichten, bestimmte bereits erschienene wissenschaftliche Arbeiten frei zugÃ¤nglich zu machen.Â (Az. 2 BvL 3/18)
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