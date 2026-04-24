Weil sie ihrem diabeteskranken Sohn kein Insulin gegeben haben soll und er deswegen starb, hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen eine heute 38-JÃ¤hrige erhoben. Der Frau wird KÃ¶rperverletzung mit Todesfolge und Aussetzung vorgeworfen, wie die BehÃ¶rde am Freitag mitteilte. Demnach soll sie im Juli 2023 insgesamt 49 Alarmmeldungen der Insulinpumpe ihres siebenjÃ¤hrigen Sohnes ignoriert haben.
Als Versuche, ihren Sohn am Morgen zu wecken, erfolglos blieben, soll die Mutter den Notarzt gerufen haben. Das Kind kam in ein Krankenhaus. Die mangelnde Insulinversorgung fÃ¼hrte bei dem Jungen allerdings zu seiner Stoffwechselentgleisung mit Sauerstoffmangel im Gehirn. Der SiebenjÃ¤hrige starb im August 2023.
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SiebenjÃ¤hriger stirbt in Berlin nach Insulinmangel: Anklage gegen Mutter
- AFP - 24. April 2026, 11:37 Uhr
Weil sie ihrem diabeteskranken Sohn kein Insulin gegeben haben soll und er deswegen starb, hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen eine heute 38-JÃ¤hrige erhoben. Ihr wird KÃ¶rperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen, wie die BehÃ¶rde mitteilte.
Weil sie ihrem diabeteskranken Sohn kein Insulin gegeben haben soll und er deswegen starb, hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen eine heute 38-JÃ¤hrige erhoben. Der Frau wird KÃ¶rperverletzung mit Todesfolge und Aussetzung vorgeworfen, wie die BehÃ¶rde am Freitag mitteilte. Demnach soll sie im Juli 2023 insgesamt 49 Alarmmeldungen der Insulinpumpe ihres siebenjÃ¤hrigen Sohnes ignoriert haben.
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