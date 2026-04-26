Politik

Gedenken am 40. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl

  • AFP - 26. April 2026, 04:11 Uhr
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SchutzhÃ¼lle am Akw Tschernobyl
Bild: AFP

In der Ukraine wird am Sonntag der Atomkatastrophe von Tschernobyl vor 40 Jahren gedacht. Der Super-GAU am 26. April 1986 war die schlimmste zivile Nuklearkatastrophe der Geschichte.

In der Ukraine wird am Sonntag der Atomkatastrophe von Tschernobyl vor 40 Jahren gedacht. Der Super-GAU am 26. April 1986 war die schlimmste zivile Nuklearkatastrophe der Geschichte. Damals hatte ein menschlicher Fehler wÃ¤hrend eines Sicherheitstests eine Explosion in Reaktor vier des Atomkraftwerks Tschernobyl im Norden der Ukraine - damals Teil der Sowjetunion - ausgelÃ¶st. Die Explosion riss das Innere des GebÃ¤udes auseinander, radioaktiver Rauch strÃ¶mte in die AtmosphÃ¤re.

In den folgenden Tagen kontaminierte die radioaktive Wolke die Ukraine, Belarus und Russland, ehe sie sich Ã¼ber Europa ausbreitete. Die erste Ã¶ffentliche Warnung erfolgte erst zwei Tage nach der Explosion, als Schweden einen Anstieg der Strahlungswerte auf seinem Territorium registrierte. SchÃ¤tzungen Ã¼ber die Zahl der Todesopfer gehen weit auseinander. Die Tschernobyl-Katastrophe weckte international groÃŸe Ã„ngste vor der Atomkraft.

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