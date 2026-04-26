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Regionalgouverneur: 14 Tote und 38 Verletzte bei Bombenanschlag in Kolumbien

  • AFP - 26. April 2026, 01:48 Uhr
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Menschen am Anschlagsort in Cauca
Bild: AFP

Bei dem Bombenanschlag auf einer StraÃŸe im Westen Kolumbiens sind nach neuen BehÃ¶rdenangaben 14 Menschen getÃ¶tet und mindestens 38 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch fÃ¼nf Kinder, erklÃ¤rte der Regionalgouverneur.

Bei dem Bombenanschlag auf einer StraÃŸe im Westen Kolumbiens sind nach neuen BehÃ¶rdenangaben 14 Menschen getÃ¶tet und mindestens 38 weitere verletzt worden. "Bis jetzt gibt es 14 Tote und mehr als 38 Verletzte, darunter fÃ¼nf MinderjÃ¤hrige", erklÃ¤rte der Gouverneur der Region Cauca, Octavio GuzmÃ¡n, am Samstag (Ortszeit) im Onlinedienst X.Â Er hatte zunÃ¤chst von mindestens sieben Toten und 20 Verletzten gesprochen.

Kolumbiens linksgerichteter PrÃ¤sident Gustavo Petro schrieb die Gewalttat in CajibÃ­o "Terroristen, Faschisten und Drogenschmugglern" zu. Konkret machte der Staatschef IvÃ¡n Mordisco, den AnfÃ¼hrer der Splittergruppe Farc-Dissidenten und meistgesuchten Verbrecher des Landes, fÃ¼r den Anschlag verantwortlich.

Auf Bildern der Nachrichtenagentur AFP waren am Anschlagsort leblose KÃ¶rper und zerstÃ¶rte Fahrzeuge zu sehen. In Online-Netzwerken schilderten Menschen, dass sie durch die Wucht der Explosion mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert worden seien.

Im Vorfeld der ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl am 31. Mai ist die Lage in Kolumbien angespannt. Erst am Freitag hatte es einem Anschlag auf einen MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkt in der Region Cali gegeben. In den Regionen Cauca und Cauca-Tal ereigneten sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums zudem 26 bewaffnete Angriffe innerhalb von zwei Tagen. Verteidigungsminister Pedro SÃ¡nchez kÃ¼ndigte am Samstag eine VerstÃ¤rkung der MilitÃ¤r- und PolizeiprÃ¤senz in den betroffenen Gebieten an.

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