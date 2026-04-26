Umfrage: 82 Prozent glauben nicht an ausreichende Rente im Alter

Senioren auf einer Bank

Das Vertrauen der Deutschen in ihre gesetzliche Rente ist einer Umfrage zufolge Ã¤uÃŸerst gering. Laut 'Bild am Sonntag' glauben 82 Prozent der Befragten nicht daran, dass ihre gesetzliche Rente ausreichen wird, um ihren Lebensstandard im Alter zu sichern.

Das Vertrauen der Deutschen in ihre gesetzliche Rente ist einer Umfrage zufolge Ã¤uÃŸerst gering. Laut einer Renten-Umfrage fÃ¼r den Sozialverband Deutschland (SoVD), die der "Bild am Sonntag" nach eigenen Angaben exklusiv vorliegt, glauben 82 Prozent der Befragten nicht daran, dass ihre gesetzliche Rente ausreichen wird, um ihren Lebensstandard im Alter zu sichern. Nur elf Prozent gingen davon aus, dass ihre Rente dafÃ¼r reichen werde.Â



Die Umfrage wurde von dem Meinungsforschungsinstitut Civey fÃ¼r den Sozialverband erstellt. Laut "BamS" wurden dafÃ¼r 2.500 Menschen ab 18 Jahren befragt. Rentner, Beamte und SelbststÃ¤ndige nahmen nicht an der Befragung teil.Â



Wie die "Bild am Sonntag" weiter berichtet, gab in der Civey-Umfrage eine Mehrheit von 54 Prozent an, zu wenig Geld fÃ¼r ausreichend private Vorsorge zur VerfÃ¼gung zu haben. Nur 30 Prozent halten demnach ihre Finanzmittel fÃ¼r ausreichend, um privat fÃ¼rs Rentenalter vorsorgen zu kÃ¶nnen. 87 Prozent der Befragten sprachen sich dem Bericht zufolge dafÃ¼r aus, dass auch Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen.



Die Chefin des Sozialverbandes, Michaela Engelmeier (SPD), kritisierte in der "BamS", die gesetzliche Rente werde "gezielt schlechtgeredet".Â Dabei habe sie sich gerade in Krisenzeiten als stabil erwiesen. "Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie keine Verunsicherung schÃ¼rt", sagte Engelmeier. Eine verlÃ¤ssliche Rente sei schlieÃŸlich "zentral fÃ¼r das Vertrauen in den Staat".Â



Da sich viele Menschen private Vorsorge fÃ¼rs Alter nicht leisten kÃ¶nnten, mÃ¼sse die Rente umgebaut werden zu einer "ErwerbstÃ¤tigenversicherung, in die alle, auch Beamte, SelbststÃ¤ndige und Abgeordnete, einzahlen", forderte die Verbandschefin.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vergangenen Montag bei einer Veranstaltung des Bankenverbands gesagt, die Rente kÃ¶nne kÃ¼nftig "allenfalls noch die Basisabsicherung sein fÃ¼r das Alter". Mit dieser Ã„uÃŸerung stieÃŸ der Kanzler auf teils scharfe Kritik. Am Samstag stellte der CDU-Chef in einer Rede bei der Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands in Marburg klar, dass es "keine KÃ¼rzungen" bei der gesetzlichen Rente geben werde.