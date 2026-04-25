Das umstrittene AfD-Mitglied Alexander Eichwald ist aus seiner Partei ausgeschlossen worden. Wie die Pressestelle der Alternative fÃ¼r Deutschland in Nordrhein-Westfalen am Abend auf Anfrage mitteilte, fÃ¤llte das Landesschiedsgericht der Partei am Samstag diese Entscheidung. Das Gremium bestÃ¤tigte damit einen entsprechenden Beschluss des AfD-Landesvorstands. Eichwald stehe "der Weg zum Bundesschiedsgericht der AfD und anschlieÃŸend der Weg zu einem ordentlichen Gericht offen", hieÃŸ es in der Mitteilung.
Der Politiker war im Dezember durch eine befremdliche Rede bei der GrÃ¼ndungsveranstaltung der neuen AfD-Jugendorganisation Generation DeutschlandÂ im hessischen GieÃŸen aufgefallen. Der AfD-Kreisverband Herford hatte Eichwald daraufhin "mit sofortiger Wirkung zum Austritt aus der Partei" aufgefordert und ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet.
Der aus dem ostwestfÃ¤lischen Herford stammende Eichwald hatte sich bei der GrÃ¼ndungsveranstaltung der AfD-Nachwuchsorganisation fÃ¼r einen Vorstandsposten beworben. Seine Bewerbungsrede sorgte bei den Mitgliedern fÃ¼r GelÃ¤chter, aber auch fÃ¼r Missfallen und Buh-Rufe. Grund waren unter anderem sein finsteres Minenspiel wÃ¤hrend der Rede und sein auffÃ¤lliges rollendes "R", das er auf seine Herkunft als Russlanddeutscher zurÃ¼ckfÃ¼hrte.
Einige Mitglieder vermuteten wÃ¤hrend der Rede einen Satire-Auftritt. Auf eine entsprechende Frage eines Mitglieds sagte Eichwald aber, dass seine Kandidatur ernst gemeint sei. In Eichwalds Bewerbungsrede ging es unter anderem um Â Migrationspolitik sowie die deutsche Kultur und "unsere wertvolle Heimat". Der Herforder AfD-Kreisverband sprach damals von "NS-Rhetorik und NS-Wortschatz". FÃ¼r dieses Verhalten gebe es "keine Toleranz".
Politik
Nach befremdlicher Rede: AfD NRW schlieÃŸt umstrittenes Mitglied Eichwald aus
- AFP - 25. April 2026, 23:41 Uhr
Das umstrittene AfD-Mitglied Alexander Eichwald ist aus seiner Partei ausgeschlossen worden. Wie die Pressestelle der Alternative fÃ¼r Deutschland in Nordrhein-Westfalen mitteilte, fÃ¤llte das Landesschiedsgericht der Partei diese Entscheidung.
Das umstrittene AfD-Mitglied Alexander Eichwald ist aus seiner Partei ausgeschlossen worden. Wie die Pressestelle der Alternative fÃ¼r Deutschland in Nordrhein-Westfalen am Abend auf Anfrage mitteilte, fÃ¤llte das Landesschiedsgericht der Partei am Samstag diese Entscheidung. Das Gremium bestÃ¤tigte damit einen entsprechenden Beschluss des AfD-Landesvorstands. Eichwald stehe "der Weg zum Bundesschiedsgericht der AfD und anschlieÃŸend der Weg zu einem ordentlichen Gericht offen", hieÃŸ es in der Mitteilung.
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