SchÃ¼sse bei Dinner mit Trump: US-PrÃ¤sident in Sicherheit gebracht - VerdÃ¤chtiger festgenommen

Sicherheitsbeamte ziehen nach dem Angriff ihre Waffe

WÃ¤hrend der Teilnahme von US-PrÃ¤sident Donald Trump am jÃ¤hrlichen Korrespondenten-Dinner in Washington ist nach Angaben von Regierungsvertretern ein Schusswaffenangriff verÃ¼bt worden. Der PrÃ¤sident wurde in Sicherheit gebracht, der mutmaÃŸliche TÃ¤ter festgenommen.

WÃ¤hrend der Teilnahme von US-PrÃ¤sident Donald Trump am jÃ¤hrlichen Korrespondenten-Dinner in WashingtonÂ ist nach Angaben von Regierungsvertretern ein Schusswaffenangriff verÃ¼bt worden. Nach dem Vorfall am Samstagabend (Ortszeit) im Washingtoner Hilton-Hotel wurde der PrÃ¤sident in Sicherheit gebracht, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. In einem Pool zusammengeschlossene Journalisten berichteten unter Berufung auf den Secret Service, der mutmaÃŸliche Angreifer sei festgenommen worden.



Es war das erste Mal, dass Trump als PrÃ¤sident an dem traditionellen Dinner der White House Correspondents Association (WHCA) teilnahm. Bei der Veranstaltung waren hunderte geladene GÃ¤ste versammelt. Nach den SchÃ¼ssen suchten Menschen unter den Tischen Schutz. Auf der BÃ¼hne bezogen bewaffnete Sicherheitsbeamte Stellung. Ãœber dem Veranstaltungsort flogen Hubschrauber.



Trump war im Juli 2024 wÃ¤hrend des Wahlkampfes fÃ¼r seine zweite Amtszeit knapp einem Attentat entgangen, als ihn ein SchÃ¼tze im Bundesstaat Pennsylvania Ã¤uÃŸerst knapp verfehlte. Die Kugel verletzte Trump damals nur leicht am Ohr.Â



Anfang April teilte das US-Justizministerium mit, dass ein Mann wegen Todesdrohungen gegen Trump festgenommen worden sei. Der 45-JÃ¤hrige hatte demnach zwischen Mai und Juli 2025 insgesamt acht Botschaften mit Drohungen gegen Trump auf Facebook verÃ¶ffentlicht.