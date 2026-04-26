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US-PrÃ¤sident Trump: Angreifer hatte mehrere Waffen und wollte tÃ¶ten

  • AFP - 26. April 2026, 05:11 Uhr
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Trump bei seiner Pressekonferenz im WeiÃŸen Haus
Bild: AFP

Nach dem Schusswaffenangriff beim traditionellen Korrespondenten-Dinner in Washington hat US-PrÃ¤sident Donald Trump dem mutmaÃŸlichen TÃ¤ter Mordabsichten vorgeworfen. Der SchÃ¼tze habe 'mehrere Waffen' gehabt und sei ein 'MÃ¶chtegern-MÃ¶rder', sagte Trump.

Nach dem Schusswaffenangriff beim traditionellen Korrespondenten-Dinner in Washington hat US-PrÃ¤sident Donald Trump dem mutmaÃŸlichen TÃ¤ter Mordabsichten vorgeworfen. Der SchÃ¼tze habe "mehrere Waffen" gehabt und sei ein "MÃ¶chtegern-MÃ¶rder", sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im WeiÃŸen Haus etwa zwei Stunden nach dem Vorfall. Der US-PrÃ¤sident fÃ¼gte hinzu, nach seinem Eindruck sei der SchÃ¼tze ein "einsamer Wolf", also ein EinzeltÃ¤ter.

Von den SchÃ¼ssen in einem Kontrollbereich auÃŸerhalb des Festsaals war laut Trump ein Sicherheitsbeamter getroffen worden. Dieser habe aber dank seiner kugelsicheren Weste Ã¼berlebt. Zuvor hatte Trump erklÃ¤rt, die SicherheitskrÃ¤fte vor Ort hÃ¤tten einen "fantastischen Job" gemacht und "schnell und mutig" gehandelt.

Trump sagte weiter, bei dem Washingtoner Hilton-Hotel, in dem das Dinner der White House Correspondents Association (WHCA) am Samstagabend stattfand, handele es sich "nicht um ein besonders sicheres GebÃ¤ude". In dem Hotel, in dem seit seiner ErÃ¶ffnung im Jahr 1965 immer wieder bedeutende politische Veranstaltungen stattfanden, hatte 1981 der damalige US-PrÃ¤sident Ronald Reagan bei einem Mordanschlag eine Schusswunde erlitten.

Trump nahm am Samstag das erste Mal an dem jÃ¤hrlichen Korrespondenten-Dinner teil. Die SchÃ¼sse fielen, kurz bevor er das Wort ergreifen sollte, in einem Kontrollbereich auÃŸerhalb des Festsaals. Der US-PrÃ¤sident und seine Frau Melania wurden rasch von SicherheitskrÃ¤ften abgeschirmt und in Sicherheit gebracht. Auch Vize-PrÃ¤sident JD Vance und alle anderen beteiligten Kabinettsmitglieder Ã¼berstanden den Vorfall nach Trumps Angaben unversehrt.

Trump war im Juli 2024 wÃ¤hrend des Wahlkampfes fÃ¼r seine zweite Amtszeit knapp einem Attentat entgangen, als ihn ein 20 Jahre alter SchÃ¼tze im Bundesstaat Pennsylvania Ã¤uÃŸerst knapp verfehlte. Die Kugel verletzte Trump damals nur leicht am Ohr.Â Ein Zuschauer starb, der SchÃ¼tze wurde vom Secret Service erschossen.

Mitte September 2024 ereignete sich ein weiterer Zwischenfall, als sich am Rand von Trumps Golfplatz ein Mann mit einem Gewehr im GebÃ¼sch versteckte. Der 58-JÃ¤hrige wurde festgenommen und spÃ¤ter wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

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