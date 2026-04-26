Wirtschaft

Gesundheitsministerin stellt Zahl der Krankenkassen infrage

  • dts - 26. April 2026
Bild vergrößern: Gesundheitsministerin stellt Zahl der Krankenkassen infrage
AOK (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) stÃ¶ÃŸt im Zuge ihrer ReformÃ¼berlegungen eine Debatte Ã¼ber die Zahl der gesetzlichen Krankenkassen und mÃ¶gliche strengere Vorgaben an. "In der Tat kann man bei den Kassen auch Ã¼berlegen: Braucht man so viele Kassen?", sagte sie der "Bild am Sonntag".

In diesem Zusammenhang zeigte sich Warken offen fÃ¼r neue Vorgaben etwa bei der GrÃ¶ÃŸe der Kassen. Man sollte sich "sicher mal anschauen, ob es nicht eine Mindestversicherten-Zahl geben mÃ¼sste fÃ¼r die Krankenkassen", sagte sie. Dies werde derzeit weiter geprÃ¼ft: "Das ist eine Frage, die sich jetzt die Kommission nochmal anguckt."

Zur Kritik, die Kassen wÃ¼rden zu wenig zu Einsparungen im Gesundheitssystem beitragen, sagte die Ministerin: "Wir haben auch die Krankenkassen in die Pflicht genommen in unserem Vorschlag." Sie habe "auch noch mehr gemacht bei den Krankenkassen, als es die Kommission vorgeschlagen hatte".

Konkret verwies sie auf Einschnitte bei den Ausgaben: "Wir begrenzen Verwaltungskosten, wir begrenzen Werbekosten und wir begrenzen auch die VergÃ¼tung der VorstÃ¤nde, der leitenden Angestellten."

Beim Thema "Steuer auf zuckerhaltige GetrÃ¤nke" sieht Warken das letzte Wort noch nicht gesprochen. "Das war ein Vorschlag der Kommission, und als Gesundheitsministerin kann ich es nur unterstÃ¼tzen, wenn Menschen einen gesÃ¼nderen Lebensstil haben und wenn wir auch den Weg gehen, den andere LÃ¤nder gegangen sind, zum Beispiel beim Thema Zucker", sagte die Ministerin der "Bild am Sonntag". "Ich glaube, das kann ein guter Weg sein, auch in der PrÃ¤vention. Zum Thema Zucker gibt es innerhalb der Bundesregierung noch GesprÃ¤chsbedarf."

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