Einen Monat vor Wahl: Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Kolumbien

Menschen am Anschlagsort in Cauca

Bei dem Bombenanschlag auf einer StraÃŸe im Westen Kolumbiens sind nach neuen BehÃ¶rdenangaben 14 Menschen getÃ¶tet und mindestens 38 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch fÃ¼nf Kinder, erklÃ¤rte der Regionalgouverneur.

Gut einen Monat vor der PrÃ¤sidentschaftswahl in Kolumbien sind bei einem Bombenanschlag in dem sÃ¼damerikanischen Land mindestens 14 Menschen getÃ¶tet und 38 weitere verletzt worden. Die Explosion am Samstag auf einer StraÃŸe in der unruhigen westlichen Region Cauca habe etwa ein Dutzend Fahrzeuge erfasst, teilten die BehÃ¶rden mit. Staatschef Gustavo Petro machte den AnfÃ¼hrer abtrÃ¼nniger Mitglieder der frÃ¼heren Guerrilla-Organisation Farc fÃ¼r die Tat verantwortlich.



"Bis jetzt gibt es 14 Tote und mehr als 38 Verletzte, darunter fÃ¼nf MinderjÃ¤hrige", erklÃ¤rte der Gouverneur der Region Cauca, Octavio GuzmÃ¡n, am Samstag (Ortszeit) im Onlinedienst X.Â Er hatte zunÃ¤chst von mindestens sieben Toten und 20 Verletzten gesprochen. Aus Polizeikreisen verlautete, es werde noch nach Vermissten gesucht.



Auf Bildern der Nachrichtenagentur AFP waren am Anschlagsort leblose KÃ¶rper und zerstÃ¶rte Fahrzeuge zu sehen. Die Explosion hinterlieÃŸ einen riesigen Krater in der StraÃŸe. In Online-Netzwerken schilderten Menschen, dass sie durch die Wucht der Explosion mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert worden seien.Â



Der Kaffeebauer Francisco Javier Betancourt, der Augenzeuge der Explosion wurde, sagte AFP, er habe Angst. "Schau, wohin das Land geraten ist", fÃ¼gte er hinzu.



Kolumbiens linksgerichteter PrÃ¤sident Petro schrieb die Gewalttat "Terroristen, Faschisten und Drogenschmugglern" zu. "Ich will die besten Soldaten, um sie zu stellen", fÃ¼gte er im Onlinedienst X hinzu. Konkret machte der Staatschef IvÃ¡n Mordisco, den AnfÃ¼hrer der Splittergruppe Farc-Dissidenten und meistgesuchten Verbrecher des Landes, fÃ¼r die Tat verantwortlich. Die Farc-Dissidenten erkennen ein 2016 erzieltes Friedensabkommen nicht an und sÃ¤en weiter Gewalt in Kolumbien.



Petro hat Mordisco wiederholt mit dem berÃ¼chtigten frÃ¼heren Drogenbaron Pablo Escobar verglichen. FÃ¼r Mordisco gilt ein Kopfgeld in HÃ¶he von umgerechnet rund 855.000 Euro.



Im Vorfeld der ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl am 31. Mai ist die Lage in Kolumbien angespannt. Erst am Freitag waren bei einem Anschlag auf einen MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkt in der Region Cali zwei Menschen verletzt worden.Â



In den Regionen Cauca und Cauca-Tal gab es nach Angaben des Verteidigungsministeriums zudem 26 bewaffnete Angriffe innerhalb von zwei Tagen. Verteidigungsminister Pedro SÃ¡nchez kÃ¼ndigte am Samstag eine VerstÃ¤rkung der MilitÃ¤r- und PolizeiprÃ¤senz in den betroffenen Gebieten an.



Die Sicherheit im Land ist eines der groÃŸen Wahlkampfthemen. Alle drei aussichtsreichen AnwÃ¤rter fÃ¼r das PrÃ¤sidentenamt haben nach eigenen Angaben Morddrohungen erhalten und umfangreiche MaÃŸnahmen fÃ¼r ihren Schutz ergriffen.



Kolumbien leidet seit Jahrzehnten unter bewaffneten Konflikten, an denen neben der Armee und linken Guerillagruppen auch rechte ParamilitÃ¤rs und Drogenbanden beteiligt sind. Viele der bewaffneten Gruppen Kolumbiens, die einst linken oder rechten Ideologien anhingen, sind heute kriminelle Banden, die sich insbesondere durch den lukrativen Kokainhandel finanzieren. Kolumbien ist der grÃ¶ÃŸte Kokainproduzent der Welt.



Nach seinem Amtsantritt 2022 hatte Petro sich erfolglos darum bemÃ¼ht, mit den grÃ¶ÃŸten bewaffneten Gruppen im Land Friedensabkommen zu verhandeln.