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Energiekrise durch Iran-Krieg: Bundestagsvize Nouripour besucht Saudi-Arabien und Emirate

  • AFP - 26. April 2026, 05:30 Uhr
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BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne)
Bild: AFP

Angesichts der Energiekrise infolge des Iran-Kriegs ist BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) zu einer Reise nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate aufgebrochen. Das teilte sein BÃ¼ro am Sonntag mit.

Angesichts der Energiekrise infolge des Iran-Kriegs ist BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) zu einer Reise nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate aufgebrochen. Nouripour sei in der saudiarabischen Hauptstadt Riad eingetroffen, teilte sein BÃ¼ro am Sonntag mit. Auf seiner Reise wolle er sich "Ã¼ber die Lage in der Region und insbesondere Ã¼ber die Sicherheit der Golfstaaten und die Auswirkungen auf den weltweiten Ã–l- und Energiemarkt informieren".Â 

Laut der Mitteilung soll auch der Stand der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA Thema bei Nouripours GesprÃ¤chen sein. In Riad steht demnach ein Treffen des iranischstÃ¤mmigen GrÃ¼nen-Politikers mit dem saudiarabischen AuÃŸenminister Adel Al-Dschubeir auf dem Programm.

AuÃŸerdem treffe Nouripour den jemenitischen PrÃ¤sidenten Raschad al-Alimi, der sich derzeit in Riad aufhalte, erklÃ¤rte sein BÃ¼ro. Daneben seien zivilgesellschaftliche GesprÃ¤che in Saudi-Arabien vorgesehen.

In Abu Dhabi soll den Angaben zufolge dann ein Austausch mit dem Industrieminister und Sonderbeauftragten fÃ¼r die Beziehungen zu Deutschland, Sultan Ahmed Al-Dschaber, sowie mit dem Sprecher des FÃ¶deralen Nationalrates, Sakr Ghobasch folgen. AuÃŸerdem werde Nouripour voraussichtlich von dem PrÃ¤sidenten-Berater Abdulchalek Abdulla empfangen.

Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Luftangriffen der USA und Israels begonnen. Der Iran reagierte mit Angriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Der Konflikt hat die Ã–l- und Benzinpreise auch hierzulande in die HÃ¶he schnellen lassen. Derzeit gilt zwar eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, ob erneut GesprÃ¤che der beiden LÃ¤nder Ã¼ber eine Beendigung des Konflikts zustande kommen, ist jedoch ungewiss.

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