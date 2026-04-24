Wirtschaft

US-StaatsanwÃ¤ltin stellt Ermittlungen gegen Notenbankchef Powell ein

  • AFP - 24. April 2026, 17:23 Uhr
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Fed-Chef Jerome Powell
Bild: AFP

Die US-Justiz hat die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Notenbankchef Jerome Powell eingestellt und damit den Weg fÃ¼r die Ernennung eines Nachfolgers freigemacht.

Die US-Justiz hat die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Notenbankchef Jerome Powell eingestellt und damit den Weg fÃ¼r die Ernennung eines Nachfolgers freigemacht. StaatsanwÃ¤ltin Jeanine Pirro erklÃ¤rte am Freitag in Onlinediensten, statt der Justiz werde nun die interne Aufsicht der Federal Reserve (Fed) die Kosten fÃ¼r die Renovierung des NotenbankgebÃ¤udes untersuchen.Â Dementsprechend habe sie angewiesen, die Ermittlungen gegen Powell nun einzustellen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte den 73-JÃ¤hrigen, dessen Amtszeit regulÃ¤r am 15. Mai endet, unter anderem als "Schwachkopf" und "Verlierer" beschimpft, weil er keine deutlichen Leitzinssenkungen veranlasste. MutmaÃŸlich auf Trumps Initiative hin starteten die JustizbehÃ¶rden Ermittlungen gegen Powell wegen angeblich massiv Ã¼berhÃ¶hter Kosten bei der Renovierung des Fed-GebÃ¤udes in Washington.Â 

Die Einstellung der Ermittlungen dÃ¼rfte nun den Weg fÃ¼r den von Trump nominierten Powell-Nachfolger Kevin Warsh ebnen. Der republikanische Senator Thom Tillis hatte seine Zustimmung zu Warshs Ernennung an die Spitze der Notenbank davon abhÃ¤ngig gemacht, dass die Ermittlungen gegen Powell eingestellt werden.Â 

Die Ernennung des Fed-Direktors bedarf der Zustimmung des Senats. Ohne Tillis' Stimme kÃ¶nnte die Befassung der Kongresskammer mit Trumps Fed-Kandidaten zur HÃ¤ngepartie werden und Powell Ã¼ber den 15. Mai hinaus im Amt bleiben.

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