Die US-Justiz hat die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Notenbankchef Jerome Powell eingestellt und damit den Weg fÃ¼r die Ernennung eines Nachfolgers freigemacht. StaatsanwÃ¤ltin Jeanine Pirro erklÃ¤rte am Freitag in Onlinediensten, statt der Justiz werde nun die interne Aufsicht der Federal Reserve (Fed) die Kosten fÃ¼r die Renovierung des NotenbankgebÃ¤udes untersuchen.Â Dementsprechend habe sie angewiesen, die Ermittlungen gegen Powell nun einzustellen.
US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte den 73-JÃ¤hrigen, dessen Amtszeit regulÃ¤r am 15. Mai endet, unter anderem als "Schwachkopf" und "Verlierer" beschimpft, weil er keine deutlichen Leitzinssenkungen veranlasste. MutmaÃŸlich auf Trumps Initiative hin starteten die JustizbehÃ¶rden Ermittlungen gegen Powell wegen angeblich massiv Ã¼berhÃ¶hter Kosten bei der Renovierung des Fed-GebÃ¤udes in Washington.Â
Die Einstellung der Ermittlungen dÃ¼rfte nun den Weg fÃ¼r den von Trump nominierten Powell-Nachfolger Kevin Warsh ebnen. Der republikanische Senator Thom Tillis hatte seine Zustimmung zu Warshs Ernennung an die Spitze der Notenbank davon abhÃ¤ngig gemacht, dass die Ermittlungen gegen Powell eingestellt werden.Â
Die Ernennung des Fed-Direktors bedarf der Zustimmung des Senats. Ohne Tillis' Stimme kÃ¶nnte die Befassung der Kongresskammer mit Trumps Fed-Kandidaten zur HÃ¤ngepartie werden und Powell Ã¼ber den 15. Mai hinaus im Amt bleiben.
Wirtschaft
US-StaatsanwÃ¤ltin stellt Ermittlungen gegen Notenbankchef Powell ein
- AFP - 24. April 2026, 17:23 Uhr
Die US-Justiz hat die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Notenbankchef Jerome Powell eingestellt und damit den Weg fÃ¼r die Ernennung eines Nachfolgers freigemacht.
Die US-Justiz hat die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Notenbankchef Jerome Powell eingestellt und damit den Weg fÃ¼r die Ernennung eines Nachfolgers freigemacht. StaatsanwÃ¤ltin Jeanine Pirro erklÃ¤rte am Freitag in Onlinediensten, statt der Justiz werde nun die interne Aufsicht der Federal Reserve (Fed) die Kosten fÃ¼r die Renovierung des NotenbankgebÃ¤udes untersuchen.Â Dementsprechend habe sie angewiesen, die Ermittlungen gegen Powell nun einzustellen.
Weitere Meldungen
Der Luxuswagenhersteller Porsche hat angekÃ¼ndigt, aus dem Joint Venture fÃ¼r die Luxusmarke Bugatti mit dem kroatischen Hersteller Rimac auszusteigen. Der Konzern werde seineMehr
Die russische Zentralbank hat wegen der anhaltenden SchwÃ¤che der Wirtschaft des Landes den Leitzins ein weiteres Mal um 0,5 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent gesenkt. In einerMehr
Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair reduziert ihre FlÃ¼ge von und nach Berlin im Winterflugplan ab Ende Oktober um die HÃ¤lfte. Ryanair begrÃ¼ndete dies am Freitag mit denMehr
Top Meldungen
Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands grÃ¶ÃŸte Tankstellenkette Aral hat eine rasche BerÃ¼cksichtigung des sogenannten "Tankrabatts" bei den Preisen an den ZapfsÃ¤ulenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Dirk Wiese, erster parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Bundestagsfraktion, hÃ¤lt trotz Absage der EU an dem Plan einer ÃœbergewinnsteuerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrat hat dem vom Bundestag beschlossenen "Tankrabatt" grÃ¼nes Licht gegeben. Die LÃ¤nderkammer verzichtete am Freitag in Berlin in einerMehr