Besuch in Saudi-Arabien: Selenskyj spricht mit Kronprinz Ã¼ber Verteidigungskooperation

Wolodymyr Selenskyj (l.) und Kronprinz Mohammed bin Salman

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Besuch in Saudi-Arabien nach eigenen Angaben mit Kronprinz Mohammed bin Salman Ã¼ber eine verstÃ¤rkte Zusammenarbeit beider LÃ¤nder unter anderem im Verteidigungsbereich gesprochen.

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Besuch in Saudi-Arabien nach eigenen Angaben mit Kronprinz Mohammed bin Salman Ã¼ber eine verstÃ¤rkte Zusammenarbeit beider LÃ¤nder unter anderem im Verteidigungsbereich gesprochen. Selenskyj bezeichnete das Treffen am Freitag in Onlinenetzwerken als "sehr produktiv".



"Es gibt ein strategisches Sicherheitsabkommen, das wir in drei SchlÃ¼sselbereichen aktiv entwickeln", erklÃ¤rte Selenskyj. Er nannte dabei die Bereiche Verteidigung, Energieversorgung und ErnÃ¤hrungssicherheit. Das Treffen fand in der Hafenstadt Dschiddah statt.



Zuletzt war Selenskyj Ende MÃ¤rz nach Saudi-Arabien gereist. Selenskyj hat inmitten des Iran-Krieges engere Beziehungen zu mehreren Golfstaaten geknÃ¼pft und Verteidigungsabkommen geschlossen, unter anderem mit Saudi-Arabien.Â



Damit soll die Expertise der Ukraine beim Abschuss von Drohnen weitergegeben werden, die das Land in dem seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg erworben hat. Die Ukraine entsandte zudem dutzende MilitÃ¤rexperten in mehrere LÃ¤nder der Golfregion.



Saudi-Arabien unterhÃ¤lt gute Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland. Das Land war zudem Gastgeber von GesprÃ¤chen unter Beteiligung von US-Vertretern, in denen es um eine mÃ¶gliche Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ging. Â



Seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat der Iran als Vergeltung fÃ¼r die Luftangriffe der USA und Israels auch Ziele in mehreren Golfstaaten beschossen, darunter in Saudi-Arabien.Â