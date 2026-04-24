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Prinz Harry: "Werde immer Teil der kÃ¶niglichen Familie sein"

  • AFP - 24. April 2026, 21:02 Uhr
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Prinz Harry
Bild: AFP

Der britische Prinz Harry wird trotz seines ZerwÃ¼rfnisses mit den Royals nach eigenen Worten 'immer Teil der kÃ¶niglichen Familie sein'. Mit der Behauptung, dass er 'kein arbeitendes Mitglied' der KÃ¶nigsfamilie mehr sei, kÃ¶nne er nichts anfangen.

Der britische Prinz Harry wird trotz seines ZerwÃ¼rfnisses mit den Royals nach eigenen Worten "immer Teil der kÃ¶niglichen Familie sein". Er sagte am Freitag wÃ¤hrend eines Besuchs in der Ukraine dem britischen Sender ITV News, er kÃ¶nne mit der Behauptung, dass er "kein arbeitendes Mitglied" der KÃ¶nigsfamilie mehr sei, nichts anfangen. "Ich werde immer Teil der kÃ¶niglichen Familie sein, und ich bin hier, um zu arbeiten und genau das zu tun, wofÃ¼r ich geboren wurde, und ich tue es gern", sagte Harry.

Als "working royal" werden in GroÃŸbritannien ranghohe Mitglieder der kÃ¶niglichen Familie bezeichnet, die als Vertreter des KÃ¶nigshauses offizielle Verpflichtungen wahrnehmen. Harry, der jÃ¼ngere Sohn von KÃ¶nig Charles III., und seine Frau Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurÃ¼ckgezogen. Sie leben mit ihren zwei Kindern in Kalifornien.

Am Donnerstag war Harry in die Ukraine gereist. Am Freitag besuchte er in Butscha bei Kiew ein MinenrÃ¤umkommando der Hilfsorganisation Halo Trust. Schon seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana hatte sich fÃ¼r die RÃ¤umung von Landminen eingesetzt.

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