Die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner fliegen am Samstag zu erneuten GesprÃ¤chen Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Iran-Kriegs nach Pakistan. Wie die Sprecherin des WeiÃŸen Haus, Karoline Leavitt, am Freitag im Sender Fox News sagte, sollen Witkoff und Kushner in Pakistan mit iranischen UnterhÃ¤ndlern zusammentreffen. Iranische Staatsmedien hatte zuvor gemeldet, dass der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi am Freitagabend in die pakistanische Hauptstadt Islamabad reisen werde.
Pakistan vermittelt im Iran-Krieg und hatte vor rund zwei Wochen bereits GesprÃ¤che Ã¼ber eine Beendigung des Konflikts zwischen Vertretern Irans und der USA ausgerichtet, die jedoch ohne Ergebnis blieben. Neben Witkoff und Kushner war auch US-VizeprÃ¤sident JD Vance dabei gewesen.
"Ich kann bestÃ¤tigen, dass der Sondergesandte Witkoff und Jared Kushner morgen frÃ¼h erneut nach Pakistan aufbrechen werden, um GesprÃ¤che mit Vertretern der iranischen Delegation zu fÃ¼hren", sagte Leavitt am Freitag.
Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna hatte zuvor gemeldet, dass Araghtschi noch am Freitag in Islamabad erwartet werde. Ziel seiner Reise seien "bilaterale Konsultationen, die ErÃ¶rterung der aktuellen Entwicklungen in der Region und die ÃœberprÃ¼fung der Lage" im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Auch aus pakistanischen Regierungskreisen verlautete, dass Araghtschi am Abend in Islamabad erwartet werde.
Die USA und der Iran hatten sich Anfang des Monats auf eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe geeinigt. Am Dienstag verlÃ¤ngerte US-PrÃ¤sident Donald Trump die Feuerpause kurz vor ihrem Ablauf fÃ¼r unbestimmte Zeit.
Politik
WeiÃŸes Haus: US-Gesandte fliegen am Samstag zu Iran-GesprÃ¤chen nach Pakistan
- AFP - 24. April 2026, 19:26 Uhr
Die US-Gesandten Witkoff und Kushner fliegen am Samstag zu erneuten GesprÃ¤chen Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Iran-Kriegs nach Pakistan. Wie die Sprecherin des WeiÃŸen Haus sagte, sollen sie in Pakistan mit iranischen UnterhÃ¤ndlern zusammentreffen.
Die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner fliegen am Samstag zu erneuten GesprÃ¤chen Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Iran-Kriegs nach Pakistan. Wie die Sprecherin des WeiÃŸen Haus, Karoline Leavitt, am Freitag im Sender Fox News sagte, sollen Witkoff und Kushner in Pakistan mit iranischen UnterhÃ¤ndlern zusammentreffen. Iranische Staatsmedien hatte zuvor gemeldet, dass der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi am Freitagabend in die pakistanische Hauptstadt Islamabad reisen werde.
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