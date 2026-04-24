Kubicki will bei Wahl-Niederlage "aufs politische Altenteil" gehen

FDP-Vize Kubicki

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat im Fall seiner Niederlage bei der Wahl zum Parteivorsitz seinen RÃ¼ckzug aus der Politik angekÃ¼ndigt. Dann wolle er sein Glas Wein trinken und sich 'die Entwicklung der Partei in Ruhe' weiter anschauen.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat im Fall seiner Niederlage bei der Wahl zum Parteivorsitz seinen RÃ¼ckzug aus der Politik angekÃ¼ndigt. "Sollte die Partei mich nicht wÃ¤hlen, akzeptiere ich das", sagte Kubicki im t-online-Podcast "Tagesanbruch â€“ die Diskussion" (Samstagsausgabe). "Dann gehe ich tatsÃ¤chlich auch mal aufs politische Altenteil, trinke mein Glas Wein und gucke mir die Entwicklung der Partei dann in Ruhe weiter an."



Sollte er jedoch gewÃ¤hlt werden, wÃ¼nsche er fÃ¼r seinen Kontrahenten Henning HÃ¶ne eine tragende Rolle in der Partei. "Ich denke, ein Henning HÃ¶ne mit einem starken Ergebnis aus der Landtagswahl im RÃ¼cken ist gesetzt in der Partei auch fÃ¼r weitere Aufgaben", sagte der 74-jÃ¤hrige Kubicki. Er wÃ¼nsche sich, dass HÃ¶ne "als stellvertretender Bundesvorsitzende mir und der Partei erhalten bleibt, weil er eine wichtige Funktion hat".Â



Ãœber den mÃ¶glichen Kurs der Partei und seine persÃ¶nliche politische Ausrichtung sagte Kubicki: "Ich bin nach wie vor ein Sozialliberaler. Das Problem ist nur, dass mir die Sozialdemokraten abhandengekommen sind, die zur Kategorie Willy Brandt, Helmut Schmidt, Sigmar Gabriel gehÃ¶ren, einschlieÃŸlich Gerhard SchrÃ¶der. Die Sozialdemokraten dieser Zeit gibt es einfach nicht mehr."



Kubicki hÃ¤lt fest an seinem Ziel, die FDP wieder zu Zustimmungswerten von zehn Prozent oder mehr zu fÃ¼hren. "Weniger als zehn Prozent wÃ¤re extrem unterambitioniert", sagte Kubicki. Im Falle eines Wiedereinzugs in den Bundestag sei fÃ¼r ihn auch eine Regierungsbeteiligung denkbar. Als mÃ¶gliche Partner kÃ¤men fÃ¼r ihn eine "reformierte Union" infrage, ebenso eine SPD, die Fortschritt wage und die "wieder Stolz auf das Land" sei.



FDP-PrÃ¤sidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann warnte nach Ã„uÃŸerungen ihres Parteikollegen Kubicki zur AfD vor einem Rechtsruck der Freien Demokraten. "Unsere Aufgabe ist es, die politische Mitte zu stÃ¤rken und den Liberalismus in seiner ganzen Breite zu verteidigen. Nicht, ihn nach rechts zu verschieben", sagte die Europapolitikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.Â



Kubicki hatte kÃ¼rzlich Ã¼ber eine Brandmauer zu der in Teilen rechtsextremen Partei gesagt, diese stehe "weder in der Verfassung" noch sei sie "gesetzgegeben".Â "Ich werde meine politischen Ãœberlegungen nicht davon abhÃ¤ngig machen, ob die AfD zustimmen kÃ¶nnte oder nicht. Ist mir auch relativ egal."Â



Strack-Zimmermann hielt Kubicki entgegen: "Die FDP war immer dann stark, wenn sie inhaltlich klar und wertefest war. Genau daran darf es gerade heute keinen Zweifel geben." FÃ¼r Liberale kÃ¶nne es keine Zusammenarbeit, keine Relativierung und auch keine strategischen SpielrÃ¤ume gegenÃ¼ber Rechtsextremen geben.