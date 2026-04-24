Russland und die Ukraine haben zum zweiten Mal in diesem Monat Kriegsgefangene ausgetauscht. "193 ukrainische Krieger kommen im Zuge eines Gefangenenaustauschs nach Hause", erklÃ¤rte der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj am Freitag im Onlinedienst X. Die russische Armee erklÃ¤rte in der Messenger-App Max, die 193 russischen Freigelassenen befÃ¤nden sich auf belarussischem Territorium, wo sie psychologisch und medizinisch betreut wÃ¼rden.
Russischen Angaben zufolge erfolgte der Austausch durch Vermittlung der USA und der Vereinigten Arabischen Emirate. Zuletzt waren am 11. April wenige Stunden vor Beginn einer Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest jeweils 175 Soldaten freigelassen worden.
Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 haben Moskau und Kiew bereits mehrfach Kriegsgefangene ausgetauscht.Â Der Austausch ist eines der wenigen Ergebnisse von GesprÃ¤chen zwischen den beiden Konfliktparteien zur Beendigung des Kriegs.
Politik
Zweiter Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland im April
- AFP - 24. April 2026, 16:33 Uhr
Russland und die Ukraine haben zum zweiten Mal in diesem Monat Kriegsgefangene ausgetauscht. Zuletzt waren am 11. April wenige Stunden vor Beginn einer Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest Soldaten freigelassen worden.
Russland und die Ukraine haben zum zweiten Mal in diesem Monat Kriegsgefangene ausgetauscht. "193 ukrainische Krieger kommen im Zuge eines Gefangenenaustauschs nach Hause", erklÃ¤rte der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj am Freitag im Onlinedienst X. Die russische Armee erklÃ¤rte in der Messenger-App Max, die 193 russischen Freigelassenen befÃ¤nden sich auf belarussischem Territorium, wo sie psychologisch und medizinisch betreut wÃ¼rden.
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