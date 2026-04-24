Bahn: EVG kritisiert Konzernumbau "ohne erkennbares Zielbild"

EVG-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat deutliche Kritik an der neuen Bahn-Chefin und ihren PlÃ¤nen fÃ¼r den Konzernumbau geÃ¤uÃŸert. Zwar habe Evelyn Palla angekÃ¼ndigt, den Konzern "auf links drehen" zu wollen, das geschehe jedoch "bisher ohne erkennbares Zielbild", heiÃŸt es in einem Brief des stellvertretenden EVG-Vorsitzenden Kristian Loroch und des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Bahn-Tochter DB Services Caner Cengiz, Ã¼ber den die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" (Samstagausgabe) berichtet.



Das betreffe insbesondere die defizitÃ¤re Konzerntochter DB Services. Diese sollte zunÃ¤chst verkauft werden, dann doch nicht, dann sollten bestimmte GeschÃ¤ftsbereiche in die TÃ¶chter DB Regio und DB Fernverkehr integriert werden. Nun jedoch sei dem Gesamtbetriebsrat und der EVG "nach monatelanger BeschÃ¤ftigung" mit dem Thema mitgeteilt worden, dass "man sich `verrechnet` bzw. `verplant` habe", heiÃŸt es in dem Brief an Palla und ihren Personalvorstand Martin Seiler. Die geplante Aufteilung von DB Services sei demnach "unwirtschaftlich und operativ nahezu unmÃ¶glich", so geben es Loroch und Cengiz wieder.



"Nachdem wir uns auf eine Richtung gemeinsam verstÃ¤ndigt haben, droht jetzt wieder die Rolle rÃ¼ckwÃ¤rts ins Ungewisse. Es ist als Konzernvorstand unredlich, durch eine solche Verunsicherung und Planlosigkeit die ArbeitsplÃ¤tze jener Menschen aufs Spiel zu setzen", schreiben Loroch und Cengiz. Die BeschÃ¤ftigten seien "massiv verunsichert" von dem ganzen Hin und Her. Die Frage sei doch, warm sich der Konzernvorstand nicht zunÃ¤chst seiner Kernaufgabe widme, "nÃ¤mlich ein klares Zielbild und eine strategische Ausrichtung zu entwickeln und prÃ¼ft anschlieÃŸend deren Machbarkeit und PlausibilitÃ¤t", heiÃŸt es in dem Brief weiter.



Genau das hat der Vorstand nun vor: FÃ¼r kommenden Montag hat Bahn-Chefin Palla eine ganztÃ¤gige Vorstandsklausur einberufen. Auf der sollen nun die einzelnen Zielbilder, die sie und ihre und vier Vorstandskollegen entwickelt haben, Ã¼bereinandergelegt und in ein schlÃ¼ssiges Gesamtkonzept gegossen werden. Aus Sicht von Kristian Loroch kommt das jedoch viel zu spÃ¤t. "Was hier passiert, ist ein Organversagen", sagte er der Zeitung. "Das setzt sich leider fort aus der Ã„ra Lutz. Der Vorstand als Ganzer ist jetzt gefordert, Verantwortung zu Ã¼bernehmen."

