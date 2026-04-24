Politik

Merz will "HeranfÃ¼hrungsstrategie" fÃ¼r Ukraine

  • dts - 24. April 2026, 15:27 Uhr
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Friedrich Merz am 24.04.2026, PIO Rep. of Cyprus Kyriakos H. via dts Nachrichtenagentur

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Nikosia (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will eine "HeranfÃ¼hrungsstrategie" fÃ¼r die Ukraine an die EuropÃ¤ische Union. Ein sofortiger Beitritt sei "natÃ¼rlich nicht mÃ¶glich", sagte der Kanzler zum Abschluss des informellen EU-Gipfels am Freitag auf Zypern.

Denkbar sei aus seiner Sicht aber, dass die Ukraine enger in die europÃ¤ischen Institutionen eingebunden werde, beispielsweise durch die regelmÃ¤ÃŸige Teilnahme an EU-Ratssitzungen oder Parlamentssitzungen ohne Stimmrecht. Er habe beim Gipfel entsprechende VorschlÃ¤ge gemacht und dafÃ¼r Zustimmung bekommen, sagte Merz.

WÃ¤hrend des informellen Gipfels habe es zwar zumindest auf offener BÃ¼hne keine WiderstÃ¤nde gegen eine weitere HeranfÃ¼hrung der Ukraine an die EU gegeben, er wisse aber, dass es im EU-Rat Vorbehalte gebe und entsprechende Verhandlungen sehr schwierig wÃ¼rden, sagte Merz.

In Bezug auf die mittlerweile freigegebenen EU-Gelder fÃ¼r die Ukraine appellierte der Kanzler an die Mitglieder des eigenen Kabinetts, dies nun nicht zum Anlass zu nehmen, die Gelder aus bilateralen Vereinbarungen zu kÃ¼rzen oder sogar ganz zu streichen. "Ich will jedenfalls die Zusammenarbeit mit der Ukraine fortsetzen", sagte Merz, dies sei unabhÃ¤ngig vom freigegebenen EU-Darlehen.

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