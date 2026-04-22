BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Ungarn hat die monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-UnterstÃ¼tzungspakets fÃ¼r die Ukraine aufgegeben. Das teilte die zyprische EU-RatsprÃ¤sidentschaft am Mittwoch mit.
Bisher hatte die Regierung des abgewÃ¤hlten ungarischen MinisterprÃ¤sidenten Viktor Orban den 90-Milliarden-Euro-Kredit fÃ¼r die Ukraine blockiert. Anderthalb Wochen nach seiner Wahlniederlage trug er den Beschluss aber in BrÃ¼ssel mit. Auch fÃ¼r ein neues EU-Paket mit Russland-Sanktionen soll Orban Medienberichten zufolge den Weg freigemacht haben.
Politik
EU-Staaten geben Milliarden-Hilfen fÃ¼r Ukraine frei
- dts - 22. April 2026, 13:23 Uhr
.
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Ungarn hat die monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-UnterstÃ¼tzungspakets fÃ¼r die Ukraine aufgegeben. Das teilte die zyprische EU-RatsprÃ¤sidentschaft am Mittwoch mit.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Junge Deutsche sind im Schnitt 24,1 Jahre alt, wenn sie das Elternhaus verlassen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland"Mehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Plan der EU-Kommission, Unternehmensflotten schneller zu elektrifizieren, steht auf der Kippe. Im EuropÃ¤ischen Rat zeichnet sich derzeitMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD treibt den Aufbau einer europÃ¤ischen Stiftung voran. Wie der "Spiegel" berichtet, stehen der "Sovereignty Foundation" fÃ¼r das Jahr 2026Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz Berichten Ã¼ber einen drohenden Lieferstopp fÃ¼r kasachisches RohÃ¶l durch die Druschba-Pipeline sieht der Flughafen Berlin BrandenburgMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann begrÃ¼ÃŸt den von zwei Unionspolitikern vorgelegten Plan zur Reform der Einkommensteuer und ist offen fÃ¼rMehr
Russland will ab Mai kein Ã–l aus Kasachstan mehr Ã¼ber die sogenannte Druschba-Pipeline zur PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt leiten. Die unter staatlicherMehr