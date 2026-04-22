Politik

EU-Staaten geben Milliarden-Hilfen fÃ¼r Ukraine frei

  • dts - 22. April 2026, 13:23 Uhr
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EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Ungarn hat die monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-UnterstÃ¼tzungspakets fÃ¼r die Ukraine aufgegeben. Das teilte die zyprische EU-RatsprÃ¤sidentschaft am Mittwoch mit.

Bisher hatte die Regierung des abgewÃ¤hlten ungarischen MinisterprÃ¤sidenten Viktor Orban den 90-Milliarden-Euro-Kredit fÃ¼r die Ukraine blockiert. Anderthalb Wochen nach seiner Wahlniederlage trug er den Beschluss aber in BrÃ¼ssel mit. Auch fÃ¼r ein neues EU-Paket mit Russland-Sanktionen soll Orban Medienberichten zufolge den Weg freigemacht haben.

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