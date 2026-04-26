Dschihadisten und Tuareg-Rebellen bekennen sich zu gemeinsamen Angriffen auf Armee in Mali

Die Tuareg-Rebellengruppe FLA meldete die Einnahme der Stadt Kidal

In Mali haben mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbÃ¼ndete KÃ¤mpfer eigenen Angaben zufolge gemeinsam mit der Tuareg-Rebellengruppe FLA Angriffe auf die Armee gestartet. In der Hauptstadt Bamako und weiteren StÃ¤dten war es zuvor zu heftigen Gefechten zwischen der Armee und Angreifern gekommen.

In Mali haben mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbÃ¼ndete Dschihadisten nach eigenen Angaben gemeinsam mit der Tuareg-Rebellengruppe FLA Angriffe auf die Armee gestartet. "Gemeinsam fÃ¼hren wir eine wahrhaftige Transformation aus, im Dienste der Religion, des Landes und des Volkes", erklÃ¤rte die Gruppe zur UnterstÃ¼tzung des Islam und der Muslime (JNIM) am Samstag. In Malis Hauptstadt Bamako und weiteren StÃ¤dten des westafrikanischen Krisenstaates war es zuvor zu heftigen Gefechten zwischen der Armee und bewaffneten Angreifern gekommen.Â



Die JNIM erklÃ¤rte am Samstag, ihre KÃ¤mpfer hÃ¤tten die WohnhÃ¤user des malischen Junta-Chefs Assimi Goita und des Verteidigungsministers General Sadio Camara angegriffen. Auch der internationale Flughafen von Bamako und weitere Ziele seien attackiert worden.



Die malischen StreitkrÃ¤fte teilten ihrerseits mit, "terroristische Gruppen" hÃ¤tten am frÃ¼hen Morgen Kasernen und andere Punkte in Bamako und weiteren Landesteilen angegriffen.Â



"Unsere Streit- und SicherheitskrÃ¤fte sind dabei, die Angreifer zu vernichten", erklÃ¤rte die Armee. SpÃ¤ter teilte sie mit, die Situation sei "unter Kontrolle", mehrere "Terroristen" seien "neutralisiert" worden. 16 Zivilisten und Soldaten seien verletzt worden und es gebe "begrenzte SachschÃ¤den", hieÃŸ es weiter.Â



Die Tuareg-Rebellengruppe FLA erklÃ¤rte allerdings, sie habe die Stadt Kidal im Norden des Landes eingenommen. "Unsere FLA-Truppen kontrollieren Kidal, den grÃ¶ÃŸten Teil von Kidal", erklÃ¤rte FLA-Sprecher Mohamed Elmaulud Ramadan. Der Gouverneur von Kidal habe sich "mit seinen MÃ¤nnern im ehemaligen Lager der Minusma" verschanzt, fÃ¼gte er unter Verweis auf die 2023 abgewickelte UN-Mission hinzu.Â



Die StraÃŸen der Hauptstadt Bamako waren am Samstag leergefegt und es waren SchÃ¼sse zu hÃ¶ren, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtetet. Hubschrauber flogen Ã¼ber die Hauptstadt hinweg, vor allem in der Gegend des internationalen Flughafens.Â



In Bamakos Nachbarstadt Kati waren zahlreiche SchÃ¼sse zu hÃ¶ren, wie die AFP aus mehreren Quellen erfuhr. In Kati befindet sich die Residenz des MilitÃ¤rjunta-Chefs Goita. Bewohner des Vororts verÃ¶ffentlichten Bilder in Onlinenetzwerken, die ihre beschÃ¤digten HÃ¤user zeigten.



An der Residenz von Verteidigungsminister Camara soll es Anwohnern zufolge eine heftige Explosion gegeben haben. Das Umfeld des Generals wies aber GerÃ¼chte zurÃ¼ck, wonach Camara bei der Detonation verletzt wurde. Gefechte wurden auch aus Gao, der grÃ¶ÃŸten Stadt im Norden Malis, und der Ortschaft SÃ©varÃ© gemeldet.Â



Das russische AuÃŸenministerium teilte mit, etwa 250 KÃ¤mpfer hÃ¤tten den Flughafen von Bamako und einen nahegelegenen MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkt angegriffen. Der Angriff sei jedoch abgewehrt worden. "Die russische Seite Ã¤uÃŸert ihre tiefe Besorgnis angesichts der aktuellen Ereignisse", schrieb das Ministerium im Onlinedienst Telegram. Mali hat - wie auch seine Nachbarstaaten Niger und in Burkina Faso - die Beziehungen zur ehemaligen Kolonialmacht Frankreich und weiteren westlichen LÃ¤ndern abgebrochen und sich Russland angenÃ¤hert.Â



UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres verurteilte am Samstag die "Gewalttaten" in Mali. Er rief zudem zu koordinierter internationaler UnterstÃ¼tzung auf, um der "Bedrohung durch gewalttÃ¤tigen Extremismus und Terrorismus in der Sahelzone zu begegnen", teilte sein Sprecher mit.Â



Das AuswÃ¤rtige Amt in Berlin rief deutsche StaatsbÃ¼rger in Mali zu Ã¤uÃŸerster Vorsicht auf. "Deutschen StaatsangehÃ¶rigen wird empfohlen, an einem sicheren Ort zu bleiben und Mali auf dem Luftweg zu verlassen, wenn die Sicherheitslage dies zulÃ¤sst und der Flugbetrieb wieder aufgenommen wurde", hieÃŸ es in den aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen. Der internationale Flughafen in Bamako ist den Angaben zufolge derzeit geschlossen.Â



Mali wird seit vielen Jahren von massiver Gewalt erschÃ¼ttert. Die seit zwei Putschen in den Jahren 2020 und 2021 herrschenden MilitÃ¤rs sehen sich unter anderem mit einer Rebellion islamistischer Extremisten konfrontiert, die immer wieder AnschlÃ¤ge und Angriffe auf Regierungstruppen verÃ¼ben. Auch sind kriminelle Banden in dem Land aktiv.



Die Angriffe auf Regierungstruppen am Samstag hatten nach EinschÃ¤tzung von Beobachtern aber eine neue QualitÃ¤t. "Wir haben es mit einer riesigen koordinierten Offensive im ganzen Land zu tun, wie wir es seit 2012 nicht mehr gesehen haben, als die Regierung das halbe Land verloren hat", sagte Charlie Werb vom Sicherheitsberatungsunternehmen Aldebaran Threat Consultants der AFP. In Bamako habe es ein "schweres Sicherheitsversagen" gegeben.



2024 waren bei einem Doppel-Angriff auf den MilitÃ¤rflughafen von Bamako und die nahegelegene Gendarmerieschule mehr als 70 Menschen getÃ¶tet worden. Den Angriff damals reklamierte der Al-Kaida-Ableger JNIM fÃ¼r sich.